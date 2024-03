Gaz-System podpisał umowę na wybudowanie gazociągu przyłączeniowego do nowego bloku gazowo-parowego w Rybniku wraz ze stacją pomiarową, podała spółka. Inwestycja realizowana jest w ramach programu Coal to Gas, którego celem jest zapewnienie infrastruktury gazowej niezbędnej do transformacji energetycznej.

„Podpisana umowa jest wyrazem zaangażowania GAZ-SYSTEM w proces transformacji energetycznej Śląska. Prace przy realizacji przyłącza do bloku gazowo-parowego w Rybniku rozpoczną się wkrótce. Dostarczenie niskoemisyjnego paliwa dla potrzeb tego regionu przyniesie nie tylko korzyści ekonomiczne, lecz również istotnie wpłynie na poprawę jakości powietrza” – powiedział prezes Gaz-Systemu Sławomir Hinc, cytowany w komunikacie.

W ramach inwestycji powstanie gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy 500 mm i długości 4,55 km wraz ze stacją pomiarową o przepustowości 160 000 nm3/h. Prace prowadzone będą w Rybniku w dzielnicach: Grabownia, Golejów, Ochojec oraz Rybnicka Kuźnia. Wykonawcą robót budowlanych została spółka Gascontrol Polska.

„Gazociąg przyłączeniowy zostanie połączony w Ochojcu z gazociągiem relacji Racibórz – Rybnik, którego budowa właśnie się rozpoczęła. Łącznie z gazociągiem relacji Kędzierzyn-Koźle – Racibórz utworzą one 80-cio kilometrowy odcinek sieci gazowej zapewniający przesył paliwa gazowego do powstającego w Rybniku bloku gazowo-parowego. Szacuje się, że jego roczne zapotrzebowanie na gaz wyniesie 1 mld m3. Efektem realizowanych prac będzie zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu oraz poprawa jakości powietrza i ochrona środowiska. Przekazanie wszystkich trzech gazociągów do eksploatacji zaplanowane jest na II kwartał 2026 r.” – czytamy dalej.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

Źródło: ISBnews