Gaz-System rozpoczął rejestrację podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w procedurze Open Season dla projektu FSRU 2. Pozwoli ona potwierdzić zainteresowanie uczestników rynku długoterminową rezerwacją mocy regazyfikacyjnych, a jej wyniki będą podstawą podjęcia decyzji o inwestycji i budowie drugiej jednostki, czyli FSRU 2, podała spółka.

Uzyskanie wiążących ofert od uczestników rynku umożliwi operatorowi ocenę, czy całkowity zakres usług regazyfikacji wnioskowany w ofertach jest wystarczający, aby przystąpić do realizacji projektu. Wyniki niewiążącego badania rynku, które zostało przeprowadzone w 2025 roku, pokazały rosnące zapotrzebowanie na dodatkowe moce regazyfikacyjne oraz ich znaczenie dla rozwoju rynku gazu i możliwości eksportu. Dlatego Gaz-System zdecydował się uruchomić procedurę Open Season dla projektu FSRU 2.

„Zapewnienie bezpieczeństwa gazowego Polski to podstawa stabilności gospodarczej kraju. Postawienie w Gdańsku drugiej jednostki do regazyfikacji LNG jest jednym z istotnych elementów tego procesu, dlatego uruchamiamy wiążącą procedurę Open Season dla FSRU 2. Biorąc pod uwagę duże zaangażowanie uczestników we wstępne konsultacje rynkowe spodziewamy się pozytywnego wyniku. Nowy terminal LNG może zabezpieczyć nie tylko rosnące potrzeby krajowej energetyki, ale przede wszystkim zwiększy dostęp państw naszego regionu do światowych źródeł LNG. Podpisanie umów z rynkiem na rezerwację przepustowości jest kluczowe dla podjęcia decyzji inwestycyjnych. Budowa drugiej jednostki FSRU w Gdańsku może być kolejnym strategicznym projektem wzmacniającym bezpieczeństwo dostaw zarówno dla Polski oraz dla Europy Środkowo -Wschodniej, która potrzebuje zaufanego partnera w realizacji projektów dywersyfikacyjnych gwarantujących bezpieczeństwo energetyczne i stabilny dostęp do globalnego rynku LNG” – powiedział prezes Sławomir Hinc, cytowany w komunikacie.

Projekt zakłada postawienie przy nabrzeżu, budowanym obecnie dla FSRU 1 (ang. Floating Storage Regasification Unit), drugiej pływającej jednostki FSRU, zdolnej do wyładunku, procesowego składowania i regazyfikacji LNG. Zdolności techniczne terminala FSRU 2 mają

pozwolić na regazyfikację kolejnych 4,5 mld m3 paliwa gazowego rocznie.

W II połowie 2025 r. Gaz-System przeprowadził badanie rynku dotyczące zwiększenia mocy terminala FSRU w Zatoce Gdańskiej. Zainteresowanie uczestników było bardzo duże i wykazało potrzebę długoterminowego korzystania z usług regazyfikacji przy wykorzystaniu drugiej jednostki FSRU.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

Źródło: ISBnews