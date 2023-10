Gaz-System zakończył budowę gazociągu Gustorzyn-Wronów o długości 308 km, podała spółka

„Inwestycja, którą dziś uroczyście kończymy, to efekt konsekwentnej rozbudowy polskiego systemu przesyłowego. Budowa gazociągu Gustorzyn-Wronów zapewni centralnej i wschodniej Polsce większy dostęp do stabilnego źródła energii, które jest kołem zamachowym dla rozwoju przemysłu i energetyki zawodowej. Sieć gazowa Gaz-System zaspokaja nie tylko obecne potrzeby, ale sprosta oczekiwaniom rynku w przyszłych dekadach. Spółka chce ekonomicznie wykorzystywać infrastrukturę przesyłową i poprzez wspieranie rozwoju regionów budować przewagę polskiej gospodarki” – powiedział prezes Gaz-Systemu Marcin Chludziński, cytowany w komunikacie.

Gazociąg Gustorzyn-Wronów o długości 308 km łączy tłocznię gazu w Gustorzynie (woj. kujawsko-pomorskie) z tłocznią we Wronowie (woj. lubelskie). Jest to najdłuższa inwestycja liniowa zrealizowana w tym roku przez spółkę.

Gazociąg umożliwi elastyczne sterowanie przesyłem gazu do centrum i na południe Polski. W przyszłości będzie także przesyłał gaz z Terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej. Inwestycja zapewni ciągłość oraz bezpieczeństwo dostaw gazu dla mieszkańców aglomeracji warszawskiej, łódzkiej i radomskiej. Realizacja tego przedsięwzięcia umożliwi nowe przyłączenia Polskiej Spółki Gazownictwa do krajowego systemu przesyłowego. Gaz-System podpisał już dwie umowy przyłączeniowe w województwie mazowieckim: Radom – Stary Gózd oraz Pszczonów. Gazociąg Gustorzyn-Wronów umożliwi też dostarczenie gazu do elektrowni w Kozienicach, podano.

„Budowa gazociągu Gustorzyn Wronów obejmowała budowę 308 km gazociągu w podziale

na trzy etapy realizacyjne:

• Etap I – odcinek Gustorzyn – Leśniewice o długości 54 km,

• Etap II – odcinek Leśniewice – Rawa Mazowiecka o długości 100 km,

• Etap III – Rawa Mazowiecka – Wronów o długości 154 km” – czytamy w komunikacie.

Inwestycja rozpoczęła się w 2021 r. Gaz-System zabezpieczył dostawę rur na potrzeby całej inwestycji Gustorzyn-Wronów w ramach dostaw inwestorskich. Prace budowlane rozpoczęły się z początkiem 2022 r. Średnica gazociągu wynosi 1 000 mm, natomiast maksymalne ciśnienie robocze 8,4 MPa, podano również.

Komisja Europejska przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” (Project of Common Interest-PCI). Projekt pn. Gazociąg Gustorzyn-Wronów otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w łącznej wysokości ponad 700 mln zł w ramach wsparcia REACT-EU oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesyłanie gazu ziemnego, zarządza niemal 12 tys. km gazociągów w Polsce i podmorskim gazociągiem Baltic Pipe oraz jest właścicielem Terminalu LNG im w Świnoujściu.

Źródło: ISBnews