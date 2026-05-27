Gaz-System zakończył budowę gazociągu Racibórz – Rybnik stanowiącego pierwszy etap strategicznej magistrali, która docelowo połączy Racibórz z Oświęcimiem, podała spółka. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo energetyczne regionu, wzmocni elastyczność krajowego systemu przesyłowego i przyspieszy rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, podkreślono.

Nowa infrastruktura o długości 39 km i średnicy 700 mm umożliwi stabilne zasilanie dwóch bloków – gazowo-parowego i gazowego, które powstaną w Rybniku. Jednostki te będą wytwarzać energię elektryczną z wykorzystaniem paliwa gazowego, co przełoży się na znaczące ograniczenie emisji oraz poprawę jakości powietrza w regionie. Projekt jest jednym z elementów programu inwestycyjnego Coal to Gas, w ramach którego Gaz-System wspiera budowę nowoczesnej energetyki na południu Polski, podano w komunikacie.

„Budujemy gazową infrastrukturę przyszłości – bardziej elastyczną i gotową na zmiany oraz trendy rynkowe. Nowa sieć gazociągów to impuls rozwojowy dla regionu, ponieważ dostęp do stabilnych źródeł energii sprzyja lokowaniu inwestycji. Nowy gazociąg Racibórz – Rybnik potwierdza także nasze zaangażowanie w transformację energetyczną Śląska. Dajemy realną możliwość poprawy jakości powietrza w tym regionie, wzmacniając przy tym bezpieczeństwo energetyczne jego mieszkańców” – powiedział członek zarządu Gaz-System Dariusz Bogdan, cytowany w materiale.

Gazociąg został wybudowany w gminach Racibórz, Nędza, Lyski, Kuźnia Raciborska i Rybnik w województwie śląskim. Na trasie gazociągu powstały dwa zespoły zaporowo-upustowe (w Markowicach i Ochojcu), śluza nadawczo-odbiorcza tłoka w Raciborzu oraz światłowodowa linia telemetryczna, która umożliwia bieżący monitoring pracy systemu. Gazociąg Racibórz – Rybnik został połączony z uruchomionym w 2025 r. gazociągiem relacji Kędzierzyn-Koźle – Racibórz oraz z gazociągiem przyłączeniowym do bloku gazowo-parowego w Rybniku, tworząc magistralę przesyłową o łącznej długości 80 km.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

Źródło: ISBnews