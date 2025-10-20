Gaz-System zakończył badanie rynku dotyczące zwiększenia mocy terminalu FSRU w Gdańsku, z którego wynika, że zgłoszone zapotrzebowanie na lata 2031 – 2032 niemal czterokrotnie przekroczyło planowaną moc instalacji drugiej jednostki FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), która byłaby zdolna do regazyfikacji 4,5 mld m3 paliwa gazowego rocznie, podała spółka.

W badaniu udział wzięło 14 firm krajowych oraz zagranicznych. Prawie połowa regazyfikowanego LNG miałaby zostać przeznaczona na eksport w kierunku Ukrainy, Słowacji, Czech oraz Litwy. Szacowany wolumen eksportu wynosi od 6,9 do 8,9 mld m3, a w kolejnych dekadach może spaść do ok. 2,6 mld m3/rok.

„Wyniki tego na razie niewiążącego badania potwierdzają rosnącą rolę LNG w dywersyfikacji źródeł dostaw i w zaspokajaniu potrzeb rynku gazu w Polsce oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dla nas to sygnał do dalszego dialogu z rynkiem w sprawie rozwoju zdolności regazyfikacyjnych terminalu LNG w Gdańsku. Dlatego przygotowujemy się do przeprowadzenia wiążącej procedury Open Season, którą planujemy na pierwszy kwartał 2026 r.” – powiedział prezes Gaz-Systemu Sławomir Hinc, cytowany w komunikacie.

Badanie trwało od 1 do 30 września 2025 r. Uczestnicy mogli zgłaszać zainteresowanie rezerwacją usług regazyfikacji, które powstaną po uruchomieniu terminalu FSRU. Mogli też określić, czy planują reeksport gazu za pośrednictwem połączeń z Litwą, Ukrainą, Słowacją, Czechami, Danią i Niemcami. Uczestnicy rynku zostali również poproszeni o wskazanie zasad i warunków, które pomogą przygotować kolejną, tym razem wiążącą, procedurę Open Season.

Większość uczestników była zainteresowana długoterminowym korzystaniem z usług regazyfikacji – od 2028 do 2048 r. Wielu z nich wskazało na początek lat 30. jako kluczowy moment startu dostaw LNG. Ponadto potencjalni użytkownicy mieli możliwość wskazania preferowanego modelu świadczenia usługi. Zdecydowana większość z nich wybrała usługę pakietową obejmującą zawinięcie, rozładunek, proces regazyfikacji z możliwością współdzielenia przydzielonej mocy umownej pomiędzy użytkownikami na podstawie umowy zawartej między nimi w ramach jednego slotu lub w ramach różnych slotów w ciągu całego roku, wskazano w materiale.

Deklaracje uczestników rynku dają podstawę do przeprowadzenia wiążącej procedury Open Season dla drugiego terminalu FSRU. Gaz-System prowadzi obecnie konsultacje z firmami, które zgłosiły wstępne zainteresowanie oraz pracuje nad przygotowaniem optymalnego modelu świadczenia usług, który uwzględni sugestie rynku, podano również.

Celem procedury Open Season FSRU 2 będzie potwierdzenie realnego zapotrzebowania poprzez składanie wiążących zamówień na usługi regazyfikacji. Uruchomienie procedury planowane jest w I kwartale 2026 roku.

Źródło: ISBnews