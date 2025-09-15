Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) otrzymała 16 ofert od firm i konsorcjów zainteresowanych budową obwodnicy Sidziny w ciągu DK46, podała dyrekcja. Najtańsza należy do Mirbudu (149,15 mln zł).

„Obwodnica o długości 8,5 km będzie zlokalizowana na terenie gmin Skoroszyce, Łambinowice i Niemodlin, a dzięki nowej przeprawie przez Nysę Kłodzką połączy odcinki istniejącej DK46 po północnej stronie Malerzowic Wielkich. […] W ramach zadania, poza budową dwóch skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, zaplanowaliśmy budowę czterech mostów (w tym ponad 500-metrową przeprawę przez Nysę Kłodzką), jednego przejścia dla zwierząt średnich oraz trzech przepustów pełniących funkcję przejścia dla zwierząt małych” – czytamy w komunikacie.

Oferty złożone w postępowaniu były następujące:

Mirbud – 149 146 744,19 zł,

konsorcjum firm Colas Polska i Himmel i Papesch Opole – 149 801 854,66 zł,

konsorcjum firm Rubau Polska, Balzola Polska i LANTANIA – 149 839 794,51 zł,

Budimex – 156 866 260,35 zł,

Mosty Łódź – 158 978 887,44 zł,

konsorcjum firm P.H.U.B. Piotr Pawlica i Wysowa Mosty – 159 060 324,60 zł,

Duna Polska – 159 608 180,00 zł,

Strabag Infrastruktura Południe – 159 653 975,40 zł,

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor – 163 928 796,80 zł,

konsorcjum firm Polimex Infrastruktura i Polimex Mostostal – 164 345 141,02 zł,

Drog-Bud – 164 695 613,54 zł,

Intop – 174 589 275,00 zł,

Nowak-Mosty – 175 779 469,47 zł,

Mostostal Warszawa – 184 569 753,31 zł,

konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones – 195 345 161,93 zł,

konsorcjum firm NDI i NDI Sopot – 209 983 433,16 zł, wymieniła Dyrekcja.

Źródło: ISBnews