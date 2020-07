Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) odstąpiła od umowy z konsorcjum IDS-BUD i Altis-Holding na budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień – Naprawa z powodu braku wznowienia i prowadzenia prac w wymaganym zakresie, podała Dyrekcja. Pod koniec wakacji planowane jest ogłoszenie przetargu na dokończenie inwestycji.

„Mobilizacja wykonawcy […] nie wskazuje na możliwość zakończenia budowy prawej jezdni S7 Lubień – Naprawa w terminie określonym w aneksie do umowy, czyli do końca października 2020 r. Pomimo licznych działań podjętych przez GDDKiA w celu zmobilizowania wykonawcy do realizacji kontraktu zgodnie z umową nie doszło do wznowienia i prowadzenia prac w wymaganym zakresie. Nic nie wskazuje także na zmianę tej sytuacji. Wobec tych faktów 17 lipca 2020 r. GDDKiA odstępuje od umowy z wykonawcą odcinka drogi ekspresowej S7 Lubień – Naprawa” – czytamy w komunikacie.

Po zakończeniu okresu zimowego (trwał do 15 marca) wykonawca nie wznowił prac na budowie w pełnym zakresie z powodu swoich problemów finansowych. Wykonawca nie posiada odpowiedniej liczby jednostek sprzętu, pracowników i środków do kontynuacji robót, podała Dyrekcja.

„Do GDDKiA zaczęli się zgłaszać podwykonawcy z prośbami o pomoc. Nie otrzymywali oni od wykonawcy wynagrodzenia za wykonaną pracę lub zrealizowane usługi na budowie drogi ekspresowej S7 Lubień – Naprawa. Dowiedzieliśmy się, że niektórym podwykonawcom konsorcjum przestało płacić już w 2019 r. W tej trudniej sytuacji GDDKiA uruchomiła bezpośrednie wypłaty poszkodowanym podwykonawcom. Do 17 lipca 2020 r. wypłacono im ok. 20 mln zł. Niezależnie od faktu odstąpienia od umowy z wykonawcą, nie pozostawiamy podwykonawców samych sobie. GDDKiA przyjmuje i rozlicza kolejne wnioski składane przez podwykonawców o wypłatę należnych pieniędzy. Może tu chodzić o kwotę nawet 23 mln zł” – czytamy dalej.

Przedstawiciele GDDKiA kilkakrotnie spotykali się z zarządem wykonawcy w celu rozwiązania kluczowych dla budowy problemów. W trybie przewidywanym w umowie, czyli na podstawie Subklauzuli 15.1 Warunków Kontraktu, wezwali wykonawcę do poprawy, w tym do wykonania szeregu ściśle określonych zakresów robót, w terminie do 10 czerwca 2020 r. Wykonawca nie wywiązał się z większości postawionych przed nim wymagań:

brak wymaganego postępu robót,

narastające opóźnienia,

nieprawidłowości w rozliczaniu podwykonawców, wymieniła Dyrekcja.

W związku nieprawidłowym wykonywaniem obowiązków wynikających z podpisanej umowy GDDKiA naliczała konsorcjum kary. Do tej pory obejmują one kwotę 27 mln zł. Kwota nie zamyka wszystkich roszczeń GDDKiA w stosunku do wykonawcy, dodano.

„Trwa inwentaryzacja wykonanych prac na prawej jezdni S7 Lubień – Naprawa, która nie została ukończona przez konsorcjum IDS-BUD i Altis-Holding. Pod koniec wakacji planowane jest ogłoszenie przetargu na dokończenie prawej jezdni, by jesienią przyszłego roku mogli nią już jeździć kierowcy. Lewa jezdnia budowanej S7 na odcinku Lubień – Naprawa została ukończona i ruch odbywa się po niej w dwóch kierunkach od 20 grudnia 2019 r.” – zakończono w informacji.

S7 z Lubnia do Naprawy powstaje w ramach większego zadania – budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień – Rabka Zdrój, które do celów realizacji zostało podzielone na trzy mniejsze zadania. Cała inwestycja uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 1 322 398 015,17 zł.

