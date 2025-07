Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłosiła przetargi na rozbudowę autostrady A2. Inwestycja podzielona została na cztery odcinki realizacyjne: Łódź Północ – Łyszkowice, Łyszkowice – granica woj. łódzkiego i mazowieckiego, granica woj. łódzkiego i mazowieckiego – Grodzisk Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki – Konotopa.

Dyrekcja zakłada podpisanie umowy z wykonawcami poszczególnych odcinków i rozpoczęcie rozbudowy w I poł. 2026 r., a zakończenie robót – w II poł. 2028 r.

„Do Dziennika Urzędowego UE wysłaliśmy ogłoszenia o przetargach na rozbudowę autostrady A2 Łódź – Warszawa o dodatkowe pasy ruchu. Ogłoszenia wraz z dokumentacją przetargową pojawią się na platformie zakupowej już jutro. To kluczowy krok przybliżający nas do tej strategicznej inwestycji. Są to kolejne przetargi GDDKiA, w których nie będą mogły startować firmy z tzw. państw trzecich” – czytamy w komunikacie.

Pracami objętych będzie łącznie 92 km trasy między Łodzią i Warszawą, z czego 89 km to budowa dodatkowych pasów, a pozostałe 3 km obejmują prace na wysokości węzła Łódź Północ.

„Głównym zamierzeniem jest rozbudowa obu jezdni autostrady A2 między Łodzią i Warszawą o dodatkowy pasy ruchu. Na ten cel, już na etapie projektowania (w latach 2009-2010), uwzględniliśmy rezerwę terenu w pasie rozdziału i dostosowaliśmy rozmiary obiektów inżynierskich” – czytamy dalej.

Po rozbudowie droga pomiędzy węzłami Łódź Północ i Pruszków będzie miała po trzy pasy w każdym kierunku, a dalej do węzła Konotopa cztery pasy. Dodatkowe prace zostaną także przeprowadzone na wysokości węzła Łódź Północ, gdzie krzyżują się autostrady A1 i A2. W tym miejscu trasa nie wymaga rozbudowy (są tu trzy pasy ruchu na każdej z jezdni). Podjęliśmy jednak decyzję o wymianie nawierzchni oraz oświetlenia drogi na energooszczędne, wskazano w materiale.

Źródło: ISBnews