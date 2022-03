Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przesunie o ok. miesiąc terminy składania ofert w wybranych przetargach, co pozwoli na dłuższą obserwację sytuacji na rynku i odpowiednie skalkulowanie ofert przez wykonawców, podała Dyrekcja.

„Od ponad dwóch tygodni mierzymy się z wyjątkową sytuacją geopolityczną, która wpływa również na rynek zamówień publicznych w Polsce. Ma to miejsce w czasie, gdy rynek inwestycji drogowych jest rozgrzany, prace na budowach są zaawansowane i ogłaszane są kolejne przetargi na realizację. Naszym głównym celem na ten moment jest utrzymanie płynności i stabilności rynku poprzez kontynuację rozpoczętych budów oraz umożliwienie składania odpowiednio skalkulowanych ofert” – czytamy w komunikacie.

„Bez możliwości racjonalnej wyceny materiałów i usług niezbędnych do realizacji inwestycji, wykonawcy nie mogą złożyć odpowiednio skalkulowanych ofert. Obecne wzrosty cen, dostępność pracowników, materiałów budowlanych i poszczególnych surowców, skłaniają nas do odpowiedzialnej reakcji. To co możemy w obecnej sytuacji zrobić, to wydłużyć czas na składanie ofert dla tych przetargów, gdzie aktualne terminy wyznaczone są na koniec marca. Zmiana terminu pozwoli na dłuższą obserwację sytuacji na rynku i ocenę, czy za kilka tygodni ulegnie ona stabilizacji i pozwoli na złożenie odpowiednio skalkulowanych ofert” – dodano.

Wykaz przetargów, w których terminy składania ofert zostaną przesunięte o ok. miesiąc, jest następujący:

– rozbudowa DK22 na odcinku Królewo – granica woj. warmińsko-mazurskiego i pomorskiego,

– rozbudowa DK22 na odcinku Knybawa – Gnojewo,

– S17 Zamość Wschód – Zamość Południe,

– S17 Zamość Południe – Tomaszów Lubelski,

– S17 Tomaszów Lubelski – Hrebenne.

„Jednocześnie podkreślamy, że nie zamierzamy wstrzymywać realizacji nowych dróg i kolejne przetargi planujemy ogłaszać według przyjętego harmonogramu” – podała Dyrekcja.

Zadeklarowała też, że w związku z obecną sytuacją gospodarczą i geopolityczną jest w stałym kontakcie z branżą wykonawczą. Pierwsze spotkanie koordynacyjne odbyło się 25 lutego, kolejne – 3 i 10 marca. Omówiono kwestie dostępności pracowników oraz niektórych materiałów i wyrobów budowlanych. Wspólnie z wykonawcami analizowano możliwe scenariusze zmian systemowych, które pozwolą nam na realizację inwestycji.

„Musimy się przygotować na rozwiązania alternatywne, m.in. w stosunku do tych materiałów, których dostawy są wstrzymane lub ograniczone. Wykorzystanie tworzyw sztucznych, kompozytów, polimerów, rozwiązań materiałowych, technologicznych, które są u nas dostępne, ale wymagają elastycznego podejścia. W GDDKiA już analizujemy specyfikacje i obecne wymagania, szukając alternatyw w zakresie poszczególnych surowców i zastosowania równoważnych zamienników materiałowych, oczekując na tożsame podejście branży budowlanej. Ta wyjątkowa sytuacja wymaga przyspieszenia prac całej branży, aby konserwatywne budownictwo stało się budownictwem innowacyjnym, o horyzontalnym i strategicznym podejściu do surowców, materiałów budowlanych i zastosowania ich w praktyce” – czytamy także.

GDDKiA apeluje, aby wykonawcy dokonali takiej kwerendy materiałowej i efektywnie podeszli do tego tematu wszędzie tam, gdzie będzie to zasadne i niezbędne. „Dla alternatywnych metod warto podjąć już teraz współpracę z jednostkami naukowymi, aby uzyskać stosowne dokumenty czy certyfikaty umożliwiające zastosowanie takich wyrobów na budowach” – zakończono w informacji.

Źródło: ISBnews