Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała umowę z konsorcjum firm Polimex Infrastruktura, Polimex Mostostal i Mosty Łódź na zaprojektowanie i budowę drogi krajowej do elektrowni jądrowej, na odcinku blisko 11 km od Lubiatowa do drogi wojewódzkiej nr 213, podała GDDKiA. To jeden z dwóch fragmentów trasy do przyszłej elektrowni „Lubiatowo-Kopalino” w gminie Choczewo. Wartość umowy wynosi ponad 177 mln zł.

W przypadku drugiego odcinka tej drogi, między DW213, a węzłem Łęczyce na S6 (ok. 15 km), komisja przetargowa ocenia dokumenty złożone przez oferentów. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w II kwartale br., podano również.

„Odcinek Lubiatowo – DW213 będzie realizowany w systemie Projektuj i buduj. Oznacza to, że wykonawca w pierwszej kolejności zrealizuje prace projektowe, uzyska decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a następnie rozpocznie prace w terenie. Ich zakończenie planowane jest w II kwartale 2028 r.” – czytamy w komunikacie.

Dodatkowo, w ramach obecnie powstającej S6 Leśnice – Bożepole Wielkie, wykonany zostanie łącznik między drogą powiatową w Łęczycach a drogą ekspresową S6, który skomunikuje nową drogę krajową z węzłem Łęczyce. Droga o przekroju 1×2 w klasie GP (główna ruchu przyspieszonego) projektowana jest po nowym śladzie i będzie łączyć S6 z elektrownią, przypomniano.

Źródło: ISBnews