GE Aerospace oraz Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 (WZL-2) podpisały porozumienie dotyczące współpracy w obszarze rozwoju zdolności obsługi technicznej, napraw i przeglądów (MRO) oraz wsparcia remontów silnika F110-GE-129, który napędza samoloty Boeing F-15EX, podał GE Aerospace.

„Silnik F110 to sprawdzona jednostka napędowa samolotów bojowych, produkowana i doskonalona nieprzerwanie od ponad 40 lat. Jako jedyny certyfikowany silnik przeznaczony dla samolotów z rodziny Boeing F-15 Advanced Eagle, w tym F-15EX, model F110-GE-129 został

zaprojektowany z myślą o prostocie obsługi i modułowej konstrukcji opartej na wymiennych zespołach serwisowych (Shop Replacement Units, SRU). Rozwiązanie to umożliwia wykonywanie aż 90% czynności obsługowych w kraju użytkowania, co skraca czas przestojów samolotów i obniża koszty. Porozumienie z WZL-2 pozwoli nam zidentyfikować możliwości wsparcia Polski w zakresie utrzymania silników F110 oraz wzmocnienia lokalnych kompetencji w tym obszarze” – powiedział dyrektor ds. produktu F110 w GE Aerospace Sean Keith, cytowany w komunikacie.

W ramach porozumienia GE Aerospace i WZL-2 przeprowadzą analizę wymagań niezbędnych do prowadzenia obsługi pośredniej i zakładowej (intermediate and depot-level maintenance), w tym potrzeb w zakresie oprzyrządowania, obróbki mechanicznej, szkoleń oraz modernizacji stanowisk testowych związanych z utrzymaniem silników F110-GE-129.

Od 1992 roku GE Aerospace zainwestowało w Polsce łącznie 700 mln USD, w tym około 50 mln USD rocznie przeznaczanych wyłącznie na projekty badawczo-rozwojowe (R&D).

GE Aerospace to globalny lider w dziedzinie napędów, usług i systemów lotniczych, z zainstalowaną bazą około 44 000 silników samolotów komercyjnych i 26 000 silników samolotów wojskowych.

Źródło: ISBnews