Gedeon Richter Polska rozpoczął rozbudowę zakładu produkcyjnego w Grodzisku Mazowieckim, podała spółka. Wartość inwestycji jest szacowna na ok. 200 mln zł.

„Rozbudowa zakładu produkcyjnego w Grodzisku Mazowieckim to odpowiedź Gedeon Richter na konieczność zwiększenia bezpieczeństwa lekowego w Polsce i w Europie. Nowa inwestycja przełoży się na zwiększenie zdolności wytwórczych naszej firmy o około 30%. W ten sposób przyczynimy się do poprawy dostępności nowoczesnych leków dla pacjentów w Polsce, która, w świetle wyzwań związanych z ograniczeniami w dostępie do produktów leczniczych w Europie, ma znaczenie krytyczne. Dla naszej firmy jako krajowego producenta leków oraz dla polskiego przemysłu farmaceutycznego jest to inwestycja niezwykle istotna. Ponadto, rozbudowa naszego zakładu produkcyjnego wiąże się z planowanym zwiększeniem zatrudnienia, co, jak się spodziewamy, będzie miało pozytywny wpływ nie tylko na naszą firmę, ale także na lokalny rynek pracy” – powiedział prezes Tomasz Németh, cytowany w komunikacie.

W ramach inwestycji do istniejącego kompleksu zostanie dobudowany dwukondygnacyjny budynek. Na 2500 m2 nowej powierzchni użytkowej zostaną zlokalizowane linie produkcyjne, podano także.

Gedeon Richter Plc., z siedziba w Budapeszcie, jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Srodkowo-Wschodniej.

Gedeon Richter Polska z głowna siedziba w Grodzisku Mazowieckim (zajmująca sie produkcja, konfekcjonowaniem oraz obszarem B+R) oraz Biurem w Warszawie (odpowiedzialnym za marketing i sprzedaż) jest obecna na rynku polskim od 1994 roku. Natomiast główna działalność produkcyjna i badawczo-rozwojowa rozpoczęła sie w 2002 roku. Firma specjalizuje sie w produkcji leków klasyfikowanych w kilku grupach terapeutycznych, z ktorych najwazniejsze to leki kardiologiczne, dermatologiczne i immunostymulujace.

Źródło: ISBnews