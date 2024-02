Grupa Azoty Polyolefins, spółka stowarzyszona Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” otrzymała od Hyundai Engineering, generalnego wykonawcy projektu Polimery Police, kolejną propozycję zmiany do umowy o kompleksową realizację projektu (umowa EPC), podała spółka. Propozycja dotyczy podwyższenia wynagrodzenia generalnego wykonawcy o 5,84 mln euro stanowiącej – zdaniem generalnego wykonawcy – sumę odsetek za opóźnione płatności należne z tytułu osiągnięcia kamieni milowych określonych w umowie EPC.

Zgodnie z treścią propozycji generalnego wykonawcy w przypadku odrzucenia przez spółkę stowarzyszoną propozycji zmiany, generalny wykonawca wzywa spółkę stowarzyszoną do zapłaty kwoty 5 841 629 euro tytułem odsetek lub odszkodowania za naruszenie postanowień umowy EPC, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego pisma, podano.

„Przede wszystkim należy podkreślić, że Grupa Azoty Polyolefins wstrzymywała płatności wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami umowy EPC. Płatności są realizowane po odbiorze każdego kamienia milowego dla każdego z podprojektów pod warunkiem dokonania odbioru wszystkich wcześniejszych ujętych w harmonogramie projektu kamieni milowych dla każdego z podprojektów. W związku z nieterminową realizacją prac przez generalnego wykonawcę Hyundai Engineering oraz koniecznością usuwania wad stwierdzonych w wykonanych pracach, płatności za te prace nie mogły być realizowane. Spółka podkreśla, że umowa EPC przewiduje również kary umowne dla generalnego wykonawcy za opóźnienia w realizacji projektu” – powiedział p.o. prezesa Grupy Azoty Polyolefins Wojciech Blew, cytowany w komunikacie.

Spółka zaznaczyła, że zgodnie z kontraktem EPC w formule „pod klucz”, to generalny wykonawca w sposób kompleksowy odpowiada za realizację projektu. Zakończenie realizacji projektu wiąże się z osiągnięciem i utrzymaniem przez generalnego wykonawcę parametrów gwarantowanych określonych m.in. w umowach licencyjnych dla Instalacji do produkcji propylenu PDH oraz instalacji do produkcji polipropylenu PP. Osiągniecie parametrów gwarantowanych jest ściśle powiązane z przeprowadzeniem testu integralności wszystkich podprojektów. Po pozytywnym przeprowadzeniu testu integralności trwającego nieprzerwanie 72 godziny i osiągnięciu wszystkich paramentów gwarantowanych, generalny wykonawca przystąpi do całościowego przekazania instalacji Grupie Azoty Polyolefins – zakończenia projektu Polimery Police. Do tego czasu za realizację projektu wraz z całą istniejącą infrastrukturą odpowiada Hyundai Engineering, podkreślono.

„Jak widać ostatnia faza realizacji projektu jest najbardziej czasochłonna. Restrykcyjny proces odbiorów instalacji oraz rozruchów prowadzony jest w obecności licencjodawców technologii do produkcji propylenu i polipropylenu. Podczas prowadzonych regulacji technologicznych na bieżąco usuwane są usterki, które często wymagają wymiany podzespołów, o wydłużonym czasie dostawy. Jednocześnie, co bardzo cieszy produkcja propylenu i polipropylenu jest prowadzona w trybie ciągłym” – powiedział też Blew.

Spółka wyjaśniła, że pierwsza partia produkcyjna została wyprodukowana na instalacji polipropylenu w czerwcu 2023 roku. Produkcja propylenu i polipropylenu i zwiększanie mocy produkcyjnych są realizowane zgodnie z harmonogramem projektu. Obecnie spółka produkuje 800-900 ton polipropylenu dziennie. Procesy logistyczne są realizowane, trwa pakowanie i dystrybucja wyprodukowanego produktu pod marką Gryfilen. Na instalacji skutecznie zostało zrealizowane „przejście” pomiędzy produkcją różnego rodzaju polipropylenu, zwiększając tym samym portfolio produktów ofertowanych na rynek. Sprzedaż wyprodukowanego w fabryce polipropylenu jest na bieżąco realizowana w oparciu o umowy z dystrybutorami oraz w trybie sprzedaży bezpośredniej.

Moce produkcyjne są stopniowo zwiększane, aż do wartości założonych w projekcie 429 tys. ton propylenu rocznie oraz 437 tys. ton polipropylenu rocznie. Wejście w fazę operacyjną nowej fabryki, planowane jest w pierwszym półroczu 2024 roku, po skutecznie przeprowadzonym teście integralności przez generalnego wykonawcę Hyundai Engineering, podano także.

Spółka wskazała również, że jest to kolejny dokument złożony w ostatnich dniach przez generalnego wykonawcę – 2 lutego 2024 roku Hyundai złożył propozycję zmiany, w której wystąpił o wydłużenie czasu realizacji projektu o kolejne 95 dni i zwiększenie wynagrodzenia. Jako podstawę do zmiany wskazywał m.in. problemy techniczne wskazane we wcześniejszych dokumentach oraz dodatkowe wydarzenia z przełomu roku 2023 i 2024, które skutkowały brakiem możliwości przeprowadzenia etapu uruchomienia instalacji, w celu osiągnięcia zakładanych paramentów gwarantowanych instalacji, a tym samym zakończenia prac w projekcie.

„W dniu 5 lutego 2024 r. Spółka Grupa Azoty Polyolefins poinformowała generalnego wykonawcę, iż wstępnie sceptycznie ocenia zgłoszone propozycje. Na obecnym etapie trudno stwierdzić, czy strony osiągną porozumienie czy konieczne będzie skierowanie sporu do sądu arbitrażowego. Złożone propozycje zmian poddawane są ocenie formalnej” – podano.



ZCh Police, wchodzące w skład Grupy Azoty, są producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Od 2006 r. spółka jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 5,35 mld zł w 2022 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,66 mld zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews