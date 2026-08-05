Genomtec uzyskał patent w USA na wynalazek pt.: „Set of primers, composition of reagents and method of detecting atypical bacteria”, podała spółka. Ponadto zarejestrowała w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) znak towarowy PrimeGate związany z opracowywaną technologią detekcji zmian genetycznych.

„Opracowanie zestawu starterów stanowi kluczowy element metody diagnostycznej opartej na technologii LAMP stosowanej przez emitenta. Startery inicjują reakcję amplifikacji rozpoznając charakterystyczny fragment genomu patogenu. Opisane zgłoszenie patentowe zabezpiecza ryzyko użycia tego samego zestawu starterów przez firmy konkurencyjne” – czytamy w komunikacie

Jest to 22 patent przyznany spółce, która jest w toku ponad trzydziestu zgłoszeń patentowych na całym świecie.

Spółka podała również, że rzecznik ds. znaków towarowych współpracujący ze spółką poinformował o rejestracji w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) znaku towarowego PrimeGate związanego z opracowywaną technologią detekcji zmian genetycznych.

„Znaki towarowe obok patentów są ważnym elementem portfela własności intelektualnej, rozszerzają możliwości licencjonowania technologii.

Zdaniem zarządu wysoki poziom ochrony własności intelektualnej zapewni spółce również odpowiednią pozycję negocjacyjną przed podpisaniem umów komercyjnych z wybranymi partnerami w zakresie realizacji strategii komercjalizacji. Postępowania patentowe mają na celu zabezpieczanie kluczowych interesów oraz wpisują się w strategię rozwoju emitenta uwzględniającą budowanie portfolio praw własności intelektualnej” – zakończono.

Genomtec to innowacyjna spółka technologiczna powstała w 2016 r. we Wrocławiu. Działa w obszarze diagnostyki molekularnej. Przeniosła się na GPW z rynku NewConnect w 2023 r.

Źródło: ISBnews