Genomtec otrzymał ochronę patentową w Kanadzie na wynalazek pn. „A method of detecting genetic material in a biological sample and a device for its implementation”, podała spółka. Wynalazek obejmuje kluczowe rozwiązania techniczne związane z autorskim systemem bezkontaktowego grzania i detekcji temperatury opracowanym na potrzeby m.in. platformy POCT Genomtec ID. To pierwszy patent przyznany przez kanadyjski urząd patentowy i jedenasty patent otrzymany przez spółkę.

Genomtec to innowacyjna spółka technologiczna powstała w 2016 r. we Wrocławiu. Działa w obszarze diagnostyki molekularnej. Zadebiutowała na rynku NewConnect w 2021 r.

Źródło: ISBnews