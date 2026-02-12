Genomtec podjął kluczowe działania przygotowawcze związane z planowanymi testami urządzeń diagnostycznych Genomtec na terenie Azji, podała spółka. Działania te są bezpośrednio powiązane z trwającym procesem M&A i stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie zgłoszone przez potencjalnych partnerów z tego regionu.

Obecny etap prac przygotowawczych do testów ma charakter organizacyjno-analityczny i obejmuje ustalenie z zainteresowanymi podmiotami szczegółowego zakresu oraz sposobu przeprowadzenia lokalnych testów przez personel Genomtec. Spółka koncentruje się również na analizie uwarunkowań logistycznych, ocenie wymogów prawnych w zakresie bezpieczeństwa biologicznego obowiązujących w danym regionie oraz przygotowaniu i produkcji odpowiedniej liczby kart reakcyjnych niezbędnych do przeprowadzenia walidacji systemu, podano.

„Podjęcie działań przygotowawczych do testów na terenie Azji to ważny etap w trwającym procesie M&A. Fakt, że potencjalni partnerzy, z którymi prowadzimy rozmowy, zgłosili potrzebę zweryfikowania naszej technologii w warunkach lokalnych, potwierdza duże zainteresowanie rozwiązaniami Genomtec na dynamicznie rozwijającym się rynku azjatyckim i przejście do kolejnego etapu procesu M&A. Jesteśmy obecnie w fazie intensywnych przygotowań logistyczno-organizacyjnych, aby sprawnie przeprowadzić testy” – powiedział prezes Miron Tokarski, cytowany w komunikacie.

Genomtec to innowacyjna spółka technologiczna powstała w 2016 r. we Wrocławiu. Działa w obszarze diagnostyki molekularnej. Przeniosła się na GPW z rynku NewConnect w 2023 r.

Źródło: ISBnews