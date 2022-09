genXone podpisał list intencyjny o współpracy z Metacautic Aps – duńskim podmiotem z sektora health-tech, podała spółka. Przedmiotem współpracy będą produkty i usługi z zakresu profilowania mikrobiomu u ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem mikrobiomu jelitowego.

„Pierwsza faza projektu będzie polegać na sprawdzeniu możliwości integracji rozwiązań stosowanych przez obie spółki. Celem tego etapu będzie wypracowanie rozwiązań, które pozwolą na rozwój działalności obu podmiotów. Spodziewane efekty współpracy to konsolidacja prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami oraz wspólne tworzenie innowacji w branży biotechnologicznej. Kooperacja umożliwi dostęp do unikalnego 'know how’ obu spółkom oraz jednocześnie przyczyni się do redukcji kosztów działalności. Prace zaplanowane są w terminie do 31 grudnia 2022 roku” – czytamy w komunikacie.

genXone działa w branży biotechnologicznej i zajmuje się wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nanoporowego (NGS) w wielu obszarach nauki i biznesu, m.in. w diagnostyce genetycznej, przemyśle spożywczym, weterynarii czy rolnictwie. Akcje spółki są notowane na NewConnect od 2020 r.

Źródło: ISBnews