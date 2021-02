Getin Holding podpisał z oferentem działającym na rynku ukraińskim porozumienie, w którym zezwolił mu na przeprowadzenie due diligence spółek Idea Bank z siedzibą we Lwowie oraz New Finance i przyznał oferentowi wyłączność na negocjacje dotyczące zakupu tych spółek na okres do 30 kwietnia 2021 roku, podał Getin Holding.

„Zgodnie z porozumieniem, oferent przystąpi do badania due diligence spółek, a po jego pozytywnym wyniku strony przejdą do uzgodnienia warunków potencjalnej transakcji. Emitent ponadto informuje, że wyraził zgodę na przyznanie oferentowi wyłączności na negocjacje dotyczące potencjalnej sprzedaży spółek na okres do dnia 30 kwietnia 2021 roku” – czytamy w komunikacie.

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem ustalonym przez strony porozumienia, termin zamknięcia potencjalnej transakcji dotyczącej sprzedaży akcji i udziału spółek został ustalony na 30 września 2021 r., podano także.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

Źródło: ISBnews