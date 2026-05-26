Giacomo Passoni, który w swojej karierze odpowiadał m.in. za rozwój relacji biznesowych oraz współpracę z partnerami e-commerce w PayPal, objął stanowisko Head of Growth w mPay, podała spółka.

„Pozyskanie pana Giacomo Passoniego stanowi element realizowanej przez emitenta strategii rozwoju, ukierunkowanej na skalowanie działalności biznesowej, rozwój usług płatniczych oraz budowę silnej pozycji konkurencyjnej spółki na rynku fintech w Polsce oraz regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Pan Giacomo Passoni posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze płatności cyfrowych i e-commerce. Przez blisko dekadę związany był z PayPal – jednym z największych globalnych podmiotów sektora fintech – gdzie odpowiadał m.in. za rozwój relacji biznesowych oraz współpracę z kluczowymi partnerami e-commerce na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. W ramach swojej działalności pełnił funkcję pierwszego Relationship Managera PayPal dedykowanego regionowi CEE” – czytamy w komunikacie.



Doświadczenie Passoniego obejmuje rozwój sprzedaży, skalowanie usług cyfrowych, budowę strategicznych partnerstw oraz wdrażanie rozwiązań wspierających wzrost biznesowy na konkurencyjnych rynkach międzynarodowych. Spółka wskazuje również na jego doświadczenie w pracy w środowisku wielokulturowym oraz kompetencje związane z rozwojem produktów finansowych i usług płatniczych, wymieniono.



„Zarząd spółki podkreśla, że utworzenie stanowiska Head of Growth stanowi kolejny etap rozwoju organizacyjnego mPay SA i wpisuje się w działania mające na celu dalszą profesjonalizację struktur spółki oraz budowę kompetencji umożliwiających realizację długoterminowych celów strategicznych. […] Emitent wskazuje również, że obecny etap rozwoju rynku fintech wymaga nie tylko rozwoju technologicznego, lecz także skutecznego zarządzania wzrostem, analityką danych oraz budowaniem długoterminowych relacji partnerskich” – czytamy także.

mPay zadebiutował na rynku w 2003 r. i jest najdłużej działającym w Polsce systemem płatności mobilnych. Jest notowany na NewConnect od 2014 r.

