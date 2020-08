Giromed Institute, hiszpański dystrybutor sprzętu medycznego, wznawia wykonywanie badań diagnostycznych bezdechu sennego w ramach umowy zawartej w ubiegłym roku z Infoscanem. Spółka wysłała do hiszpańskiego kontrahenta 10 urządzeń MED Recorder, które trafią do placówek partnerskich Giromed, podał Infoscan.

Wysyłka urządzeń jest powrotem do dotychczasowej współpracy, która została opóźniona ze względu na sytuację epidemiczną panującą w Hiszpanii. Ponadto Giromed dokonał zaległych płatności wynikających z zapisów umowy, a od sierpnia wznowi realizację badań komercyjnych na terenie Hiszpanii. Infoscan prowadzi również rozmowy z kolejnymi partnerami w celu wznowienia lub uruchomienia umów sprzedażowych, podano.

„Niecodzienna sytuacja panująca od kilku miesięcy w Europie spowodowała, niestety, opóźnienie realizacji badań ZOPS przez Giromed. Wpłynęła również negatywnie na naszych niektórych partnerów handlowych, którzy zauważyli tymczasowe opóźnienia w realizacji zawartych umów. Dzisiaj całe szczęście sytuacja wraca do normy. Granice są otwarte, gospodarka się rozkręca, a co najważniejsze, placówki medyczne po kilku miesiącach pandemii na stałe wprowadziły do swoich usług rozwiązania telemedyczne. Giromed, nasz hiszpański partner, uregulował zaległe płatności wobec Infoscanu oraz wznawia w przyszłym miesiącu realizację badań komercyjnych. Jesteśmy na dobrej drodze, aby w nadchodzących tygodniach realizować kolejne dostawy, nie tylko dla partnera z Hiszpanii, ale także dla kontrahentów z innych krajów” – powiedział wiceprezes Infoscanu Maciej Nowak, cytowany w komunikacie.

Zawarty w październiku ubiegłego roku 5-letni kontrakt z hiszpańskim dystrybutorem sprzętu obejmuje udostępnienie partnerowi urządzeń oraz licencji na oprogramowanie Osascan. Giromed w grudniu 2019 roku wynajął od Infoscanu 10 urządzeń oraz zobowiązał się do wykonania za ich pomocą minimum 520 badań w ciągu pierwszego roku współpracy. Spółka otrzymuje depozyt za każde użyczone urządzenie MED Recorder, wynagrodzenie za każde badanie oraz roczną opłatę licencyjną za dostęp do systemu Osascan. Spółka dostarczyła kontrahentowi w grudniu ub. r. 4 urządzenia, a obecnie kolejne 6 urządzeń i otrzymała określony w umowie depozyt.

„Dotychczasowe badania wykonane przez placówki partnerskie naszego kontrahenta zakończyły się sukcesem. Diagnostyka przechodziła sprawnie, a ze względu na pandemię i związane z nią ograniczenia popularność naszego rozwiązania istotnie wzrosła. Pozwoliły one nam również dzięki opiniom lekarzy i specjalistów współpracujących z Giromed na ulepszenie MED Recorder, m.in. na poprawę tzw. ‚snoring signals’ dotyczących chrapania” – dodał Nowak.

Spółka prowadzi również działania mające na celu realizację pozostałych umów. Prowadzone są rozmowy m.in. z GBF International z Francji, Inter Business ’91 Ltd z Bułgarii oraz Kaladaran Co. Pl. z Iranu. Umowy z powyższymi podmiotami zostały zawarte przez Infoscan na przestrzeni 2019 i 2020 roku.

„Prowadzimy zaawansowane negocjacje dotyczące wznowienia bardzo perspektywicznej współpracy z naszym francuskim dystrybutorem. Zgodnie z otrzymanymi informacjami aż 97% badań realizowanych pod naszym nadzorem wśród francuskich pacjentów kończy się sukcesem dlatego jesteśmy pełni nadziei, że wznowimy regularne dostawy do Francji” – podkreślił wiceprezes.

Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.

Źródło: ISBnews