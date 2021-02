Grupa Kapitałowa Immobile (GK Immobile) zawarła warunkową umową nabycia 90% udziałów Dlako Sp. z o.o., która jest właścicielem sieci odzieżowej Quiosque, podała spółka.

GK Immobile po podpisaniu umowy warunkowej oczekiwać będzie trzy miesiące na wypełnienie się warunków z niej wynikających i zawarcie ostatecznej umowy, podano w komunikacie.

„Jesteśmy w trakcie procesu analizy kluczowych obszarów biznesu Quiosque, oprócz tego będziemy czekać na zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz rady nadzorczej. W sektor budowlany również wchodziliśmy w największym od 18 lat kryzysie, reaktywując ten obszar działalności w PJP Makrum. Czas pokazał, że była to dobra decyzja” – powiedział prezes GK Immobile Rafał Jerzy, cytowany w komunikacie.

Quiosque to polska marka odzieżowa z prawie 30-letnią tradycją – pierwszy sklep otwarto w 1992 roku. Jej sieć sprzedaży to ponad 160 salonów, czyniąc ją największą siecią w kraju skierowaną do kobiet, pod względem liczby sklepów. Oprócz tradycyjnego kanału sprzedaży spółka dynamicznie rozwija kanał e-commerce, który wzrósł szczególnie dynamicznie podczas pandemii, podano także.

„Dobrą passę spowolniły wydarzenia minionego roku. To dobra spółka z dobrą historią, warto zawalczyć o jej przyszłość” – dodał Jerzy.

Spółka zobowiązała się w umowie do złożenia w umowie ostatecznej oświadczenia potwierdzającego, że zobowiązanie Dlako Sp. z o.o. i jej spółek zależnych do zwrotu pożyczki w wysokości 5 383 891,2 zł na rzecz sprzedającego zostanie zrealizowane w 50% w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy ostatecznej i w pozostałej części (50%) w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy ostatecznej, podano też w komunikacie.

„Warunkami, od których spełnienia uzależniono w umowie zawarcie umowy ostatecznej są:

a) podjęcie uchwały rady nadzorczej spółki o wyrażeniu zgody na nabycie udziałów, nie później niż 3 dni przed terminem zawarcia ostatecznej umowy, tj. 12.05.2021 r.;

b) uzyskanie decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażającej bezwarunkową zgodę na przejęcie Dlako Sp. z o.o. przez emitenta lub upływ ustawowego terminu na wydanie powyższej decyzji przed terminem zawarcia ostatecznej umowy tj.12.05.2021 r.

c) nie wydanie przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości GAO Sp. z o.o. – spółki zależnej od Dlako Sp. z o.o. – lub skuteczne wycofanie wniosku o ogłoszenie upadłości GAO Sp. z o.o., przed terminem zawarcia ostatecznej umowy tj. 12.05.2021 r.” – czytamy także.

Strony ustaliły cenę za wszystkie nabywane udziały w wysokości łącznej 1 zł.

Jak podkreślono, jednym z założeń GK Immobile jest rozwój poprzez akwizycje, w których przeprowadzaniu ma już sukcesy. Grupa przejęła w ostatnich latach dwie spółki giełdowe – PJP Makrum (jako Projprzem) oraz Atrem, które od tego czasu znacząco poprawiły wyniki.

Grupa kapitałowa Immobile to bydgoski konglomerat, notowany na GPW od 2007 roku (początkowo jako Makrum). Działa w takich branżach, jak przemysł, budownictwo przemysłowe, automatyka i elektroenergetyka, deweloping oraz hotelarstwo.

Źródło: ISBnews