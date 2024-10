Polska zaskoczyła wyraźną poprawą sentymentów w pierwszym badaniu po zeszłorocznych wyborach – aż 50% respondentów uważa, że sytuacja w kraju zmierza w dobrą stronę.

W tegorocznym badaniu „SEC Newgate ESG Monitor Polska” zaskoczyła znacznym poprawieniem oceny dla rządu – co druga osoba ankietowana w Polsce (więcej niż średnia dla wszystkich ankietowanych na świecie – 47%) uważa, że sprawy w kraju idą w dobrym kierunku. Z kolei największy spadek zaufania do władz – z 27% do 16% – zaliczyła Francja, w której na początku czerwca (badanie przeprowadzone było w lipcu) odbyły się przedterminowe wybory parlamentarne – zajmuje obecnie ostatnie miejsce w tej kategorii. Co ciekawe, badanie odbyło się tuż po wyborach parlamentarnych w Wielkiej Brytanii, w których po 14 latach rządów konserwatystów zwycięstwo odnieśli laburzyści – w ślad za tym nastąpił wzrost zaufania do działań rządu, choć tylko z 26% do 37%.

– Jednym z kluczowych elementów mających wpływ na wzrost zaufania w narodzie jest tzw. spójność społeczna. Partie konserwatywne w dużej części budują swoje programy na poszukiwaniu jakiegoś wroga, zazwyczaj jest on niestety wewnętrzny, co mocno polaryzuje obywateli – na zasadzie ten kto nie z nami, ten przeciwko nam. W takiej sytuacji społeczeństwo traci swoją spójność, a tym samym poziom zaufania maleje. Zmiany polityczne jakie zaszły w Polsce, Francji czy Wielkiej Brytanii są najlepszym potwierdzeniem tej zależności. W przypadku naszego kraju istotne znaczenie ma również potencjalne zagrożenie zewnętrzne ze strony Rosji, które jest silnym czynnikiem jednoczącym tkankę społeczną. Dlatego nowy rząd, czerpiący jeszcze z efektu świeżości, może być powodem tak dużej zmiany wyników rok do roku – powiedział Bartłomiej Kupiec, Managing Partner, SEC Newgate CEE.

W Polsce odnotowano też zmianę na liście najważniejszych spraw dla przyszłości kraju – wśród pięciu najważniejszych zagadnień zadebiutowały takie kwestie jak przeciwdziałanie przestępczości i przemocy (56% wobec 60% średnio na świecie) i poprawa zdolności obronnych kraju (55% wobec zaledwie 40% średnio na świecie). W czołówce listy priorytetów zarówno w Polsce, jak i na świecie pozostaje jednak niezmiennie zapewnienie wszystkim obywatelom wysokiej jakości i przystępnej cenowo opieki zdrowotnej (61% wobec 64% na świecie). Rozwiązanie problemu rosnących kosztów życia spadło z kolei na 6. miejsce w Polsce (niespełna 55% wobec 59% średnio na świecie) z pierwszego miejsca jeszcze w zeszłym roku, choć na świecie ta kwestia nadal pozostaje wysoko na trzecim miejscu.

Rosnące oczekiwania wobec rządów

Wyniki tegorocznego raportu „SEC Newgate ESG Monitor” ujawniają ogromne oczekiwania wobec działań rządów, organizacji i firm w obszarach środowiska, społeczności i zarządzania. W Polsce 74% respondentów a na świecie aż 83% uznało odpowiedzialne działania ze strony rządów w obszarze ESG za kwestię kluczową. Podobne zdanie wyraziło 73% ankietowanych w odniesieniu do dużych firm w Polsce (na świecie 81%) a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw niewiele mniej – 70% w Polsce wobec 75% na świecie.

Jeśli zaś chodzi o oceny faktycznie podejmowanych działań w obszarze ESG to w ciągu ostatniego roku w Polsce odnotowano pewną poprawę, choć pytanie zadane respondentom zostało zmienione i dotyczy już nie samego ESG (termin ten nie jest dobrze znany, o czym poniżej) a prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny. Mniej niż połowa badanych w Polsce przyznała rządowi oraz dużym przedsiębiorstwom ocenę 7 lub wyższą (odpowiednio 40% i 36%) podczas gdy jeszcze w zeszłym roku było to zaledwie 19% i 25%. W przypadku małych i średnich firm było to 46% (wobec 29% rok temu).



Oczekiwania Ocena działań Luka Polska Rząd 74% 40% 34% Duże firmy 73% 36% 37% MŚP 70% 46% 24% Świat Rząd 83% 58% 25% Duże firmy 81% 54% 27% MŚP 75% 53% 22% Wielka Brytania Rząd 79% 42% 37% Duże firmy 75% 43% 32% MŚP 67% 54% 13%

Nadal jednak widać wyraźną lukę między oczekiwaniami a oceną faktycznych działań, która była spora w przypadku oceny rządu i MŚP (różnica 34 p.p. w obu przypadkach), ale największa w przypadku dużych firm (różnica aż 37%). Podobnie wyglądała sytuacja m.in. w Wielkiej Brytanii – w przypadku rządu luka wyniosła 37%, dla dużych firm – 32% a dla MŚP – zaledwie 13%.

– Ocena faktycznych działań poprawiła się w ciągu ostatniego roku, wciąż istnieje jednak znaczna różnica między oczekiwaniami a rzeczywistością, szczególnie w przypadku dużych firm, gdzie luka wynosi 37 punktów procentowych. To wyraźny sygnał, że społeczeństwo domaga się bardziej konkretnych i skutecznych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju – powiedziała Agnieszka Trzaskoma, Managing Partner, SEC Newgate CEE.

Polska wśród krajów o najniższym poziomie rozumienia pojęcia ESG

Badanie SEC Newgate pokazało również, że ogólna świadomość pojęcia „ESG” w 2024 roku pozostała stabilna i wyniosła 21% (wobec 20% w 2023 roku). Najwyższą świadomość odnotowano w Hongkongu (43%), Singapurze (41%) i ZEA (49%), natomiast najniższą w Kolumbii (11%), Polsce (9%) i Hiszpanii (9%). Zidentyfikowano także kluczowy profil demograficzny: osoby świadome ESG to najczęściej mężczyźni poniżej 50. roku życia, z wyższym wykształceniem i regularnie śledzący wiadomości.

Źródło: Materiał Prasowy