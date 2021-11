Global Cosmed nabył od INSO Be- & Verwertungs GmbH dwie kompletne, w pełni zautomatyzowane linie do produkcji kosmetyków i chemii gospodarczej, których łączna wartość rynkowa według szacunkowej wyceny wynosi łącznie ponad 4 mln euro, podała spółka.

„Linie produkcyjne składają się z urządzeń renomowanych producentów, takich jak Breitner, Bluhm, Bünder & Schmitt, ETT, Berning, w szczególności z: rozlewarki, zakręcarki, sortera do zamknięć, etykieciarki, przenośnika taśmowego, rozdzielacza butelek, w pełni automatycznego urządzenia sleeve z opcją równoczesnej produkcji czterech wersji kolorystycznych, tunelu parowego do etykietowania, koderów, wizyjnych systemów kontroli, rozdzielacza asortymentu ze względu na kolor, ustawiacza kartonów, pakowaczki i zamykarki do kartonów oraz wagi przepływowej” – czytamy w komunikacie.

Cena sprzedaży została zapłacona ze środków własnych spółki.

„Emitent uznaje zakupione aktywa za aktywa o znacznej wartości, ze względu na uzyskaną możliwość znacznego zwiększenia poziomu wydajności procesu produkcji w wielu jej obszarach, a w konsekwencji zwiększenia rentowności aktualnie realizowanych przez emitenta umów” – czytamy dalej.

Global Cosmed podał także, że uzyskał również potencjał do poszerzenia obszaru działalności operacyjnej poprzez możliwość realizacji większej ilości nowych umów, wejścia na nowe, istotnie obiecujące rynki czy też wejścia w nowe, istotne obszary działalności podstawowej.

„Maszyny zostaną wykorzystane w procesach produkcyjnych w dwóch zakładach produkcyjnych emitenta, w Polsce i w Niemczech” – podsumowano.

Grupa kapitałowa Global Cosmed zrzesza firmy produkujące i dystrybuujące wyroby kosmetyczne i chemię gospodarczą. Koncentruje się na rozwoju swoich strategicznych marek, tj. Kret, Sofin, Apart Natural i Bobini. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

Źródło: ISBnews