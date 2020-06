Adyen, globalna platforma płatnicza o rocznym obrocie 239,6 mld euro wchodzi na polski rynek i otwiera oddział w Warszawie, podana spółka.

„Rozwój obecności lokalnej w Warszawie jest bardzo ważnym krokiem w naszej strategii upraszczania i przyspieszania globalnych płatności w tej części Europy. Polska ma niezwykle dynamiczny rynek handlu i usług cyfrowych, o czym świadczy popularność platform i technologii, z którymi już współpracujemy i to, jak dobrze są one odbierane przez klientów” – powiedział współzałożyciel i prezes Adyen Pieter van der Does, cytowany w komunikacie.

Spółka podała, że decyzja o utworzeniu polskiego oddziału w Warszawie jest odpowiedzią na rosnący potencjał rynku e-commerce w Polsce. Według ostatnich badań, lokalny rynek usług elektronicznych może być wart w tym roku nawet 70 mld euro. Drugim ważnym czynnikiem w tej decyzji jest filozofia firmy: chęć bycia partnerem dla swoich klientów na każdym kroku i pomaganie im w rozwoju także w nowych regionach.

Wśród klientów platformy w Polsce znajduje się m.in. Booksy, e-obuwie, Bolt oraz platforma wymiany walut Cinkciarz. Adyen zawarło również niedawno strategiczne partnerstwo z BLIK-iem.

Firma została założona w 2006 roku, posiada ponad 22 biura na całym świecie i umożliwia firmom zarządzanie płatnościami globalnie oraz oferowanie klientom najlepszych wrażeń z zakupów.

„Korzystając z bogatych zasobów danych dostępnych na platformie płatniczej Adyen, firmy mogą realizować prawdziwe scenariusze Unified Commerce, a my widzimy w tym wielki potencjał na polskim rynku. Lokalne firmy z globalnymi ambicjami mogą teraz podążać śladami tytanów, takich jak eBay, McDonalds, Zalando i Spotify, i w mgnieniu oka otwierać nowe rynki. Cieszymy się, że możemy pomóc handlowcom w Polsce i regionie CEE w rozwoju, niezależnie od tego, czy będzie to miało charakter międzynarodowy, czy też będzie polegało na ekspansji w nowych kanałach sprzedaży”” – podsumował wiceprezes ds. sprzedaży w Adyen CEE Jakub Czerwiński, cytowany w komunikacie.

Adyen jest platformą płatniczą z wyboru dla wielu wiodących firm na świecie, zapewniającą nowoczesną, kompleksową infrastrukturę łączącą się bezpośrednio z Visa, Mastercard oraz z globalnie preferowanymi przez konsumentów metodami płatności. Adyen dostarcza płatności bez tarcia w kanałach internetowych, mobilnych i sklepowych. Posiadając biura na całym świecie, Adyen obsługuje klientów takich jak Facebook, Uber, Spotify, Microsoft, Casper, Bonobos i LOréal.

