Getin Noble Bank (GNB) nie zakłada zmiany modelu szacującego ryzyko hipotecznych kredytów walutowych, poinformował członek zarządu Maciej Kleczkiewicz. Według banku, obecny poziom rezerw na to ryzyko jest adekwatny i nie odbiega od rynkowego.

„Model był przedmiotem badania przez nowego audytora. Nie oczekujemy zmiany podejścia, działamy na danych rzeczywistych, on nie różni się od tego, co jest w innych bankach” – powiedział Kleczkiewicz podczas telekonferencji.

Jak poinformował, do tej pory zostały rozstrzygnięte 132 sprawy przeciwko GNB wniesione przez klientów posiadających kredyty indeksowane do waluty obcej, z czego 97 na korzyśc banku, zaś 35 bank przegrał.

„W tym roku – podobnie do rynku – pogorszyła się sytuacja, w tym roku bank przegrał ok. 50% spraw, ale to nie jest skala, która pozwalałaby już wyciągać wnioski na przyszłość” – zaznaczył.

W III kw. bank nie tworzył dodatkowych rezerw na ryzyko prawne kredytów walutowych. W II kw. rezerwy te wyniosły 11,4 mln zł. Na koniec września rezerwy te sięgały 169,56 mln zł.

„Poziom tej rezerwy jest na ten moment adekwatny” – podkreślił Kleczkiewicz.

„Sytuacja po maju i czerwcu niemal wróciła do normy, notowaliśmy mniejszy przyrost pozwów niż w poprzednim roku. Od strony prawnej konstrukcja umów jest wyraźnie bezpieczna, nie ma stwierdzonych klauzul abuzywnych w obszarze kredytów walutowych” – powiedział.

Bank podał w raporcie, że łączna wartość przedmiotu sporu w 4 192 postępowaniach sądowych dotyczących umów kredytowych indeksowanych do walut obcych, w których bank występował w charakterze pozwanego wyniosła 1 183,2 mln zł na 30 września 2020 roku.

Do dnia końca września br. zakończyło się prawomocnie łącznie 148 spraw sądowych wytoczonych przeciwko bankowi przez klientów, którzy zaciągnęli w banku kredyty indeksowane do waluty obcej, w tym 132 sprawy dotyczyły kredytów hipotecznych. W 97 sprawach sądy uznały rację banku, a w 35 w całości lub części rację klienta. Przy czym część z tych spraw jest w dalszym ciągu w toku na etapie postępowania kasacyjnego przed SN.

W I-III kw. 2020 roku rozstrzygniętych prawomocnym wyrokiem było 32 spraw sądowych wytoczonych przeciwko bankowi przez klientów, którzy zaciągnęli w banku kredyty indeksowane do waluty obcej, z czego 18 wyroków było na korzyść klientów, 9 wyroków na korzyść banku, 5 spraw zostało umorzonych.

„My – podobnie jak lwia część banków – bardzo czekamy na jakąś wykładnię dla banków od KSF, dlatego, że to orzecznictwo jest ‚od Sasa do Lasa’. Poszczególne umowy w się różnią, ale nawet w przypadku identycznym umów w różnych bankach, wyroki czasami są absolutnie rozbieżne i potrzeba jest pewnej edukacji naszych sądów ze strony KSF, bo czasami wydaje się, że pojęcie zrozumienia tematyki jest umiarkowane. Mamy nadzieję, że to się zmieni w najbliższym czasie. Wiem, że ZBP prowadzi bardzo aktywną komunikację z KSF w tej sprawie” – powiedział Klimczak.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 52,83 mld zł na koniec 2019 r.

Źródło: ISBnews