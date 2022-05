Spółka Good Sleeper – oferująca platformę Terapiabezsennosci, służącą do zdalnego leczenia bezsenności – zamknęła rundę finansowania na 1,2 mln zł; złożyły się na nią fundusz LT Capital oraz Adamed, podał Good Sleeper. Good Sleeper szykuje wersję 2.0. aplikacji oraz jej anglojęzyczną odsłonę. Równocześnie spółka finalizuje warunki potencjalnej współpracy z m.in. centrami medycznymi czy ubezpieczycielami.

„Mamy już ponad 1 000 skutecznych terapii zrealizowanych za pomocą naszego rozwiązania. Daje to nam pewność co do jej skuteczności. Równocześnie mieliśmy już okazję przetestować wszelkie aspekty techniczne aplikacji, a wprowadzone przez nas zmiany dotyczące łatwości obsługi są tego efektem. Mając zabezpieczone finansowanie, po zamknięciu rundy pre-seed, z naszymi partnerami na pokładzie – LT Capital i Adamedem, mamy zamiar wejść na wyższy poziom rozwoju – w tym celu negocjujemy warunki współpracy z różnego typu potencjalnymi partnerami – czy to dużymi sieciami prywatnej opieki zdrowotnej, czy ubezpieczycielami. Widzimy ogromny potencjał do synergii z podmiotami mogącymi oferować naszą terapię swoim klientom w ramach pakietów medycznych lub ubezpieczenia” – powiedział prezes Good Sleeper Jan Potworowski, cytowany w komunikacie.

Good Sleeper to jedyna firma w Polsce i jedna z niewielu globalnie udostępniająca aplikację do tzw. CBT-I (ang. cognitive-behavioral therapy for insomnia), uważanej za najskuteczniejszą dostępną terapię bezsenności. Terapia oferowana przez Good Sleeper ma status wyrobu medycznego klasy 1, a jej skuteczność w istotnej redukcji objawów bezsenności została wykazana w badaniu randomizowanym przeprowadzonym we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu SWPS, podkreślono w materiale.

„Naszym celem od zawsze było kreowanie i wspieranie polskich innowacji. Od wielu już lat na działania badawczo-rozwojowe przeznaczamy znaczące budżety, a teraz także równolegle wspieramy polski rynek startupowy. Dobry ogląd sektora młodych polskich firm umożliwił nam wybór partnera biznesowego o sporym potencjale. Good Sleeper jako prekursor cyfrowej terapii bezsenności ma spore szanse skutecznie wspierać leczenie tej przypadłości w znaczącej skali” – dodał investment manager w Adamed Pharma Marcin Szczeciński.

Good Sleeper to naukowo sprawdzona aplikacja, która pozwala samodzielnie przejść przez program terapii poznawczo-behawioralnej na bezsenność (CBT-I), bez pomocy terapeuty, wskazano także.

