Goodyear uruchomił w Polsce sprzedaż opon online, podała spółka. Klienci mogą nabyć produkty marki w sklepie internetowym. Z poziomu platformy www będzie można także umówić montaż ogumienia w wybranym serwisie Premio.

„Uruchomienie sprzedaży internetowej jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji rynkowej. Oferowanie polskim konsumentom bezkontaktowych zakupów opon online oraz pewność, że zostaną one zainstalowane przez zaufanego i profesjonalnego partnera Premio jest naszą odpowiedzią na dynamicznie rozwijającą się sprzedaż opon w internecie. Rola tego kanału będzie dalej rosła i spodziewam się, że w obecnej sytuacji coraz więcej konsumentów będzie zainteresowanych zakupami naszych produktów bez konieczności wychodzenia z domu” – powiedział Managing Director Europe East Leszek Szafran, cytowany w komunikacie.

Dostępne opcje opon marki Goodyear przedstawiane są wraz z jasną informacją, która pomoże klientowi w procesie wyboru od początku do końca, kierując go dokładnie do tej opony, która najlepiej odpowiada jego potrzebom. Po wyselekcjonowaniu odpowiedniego modelu można od razu przejść do umówienia montażu. Na stronie znajdują się propozycje dostępnych terminów w serwisach Premio położonych najbliżej miejsca zamieszkania klienta. Wszystkie koszty związane z wymianą są opłacane online z góry, wskazano również.

„Proponowane przez Goodyear rozwiązanie jest szczególnie istotne na rynku sezonowym, jakim jest Polska, gdzie terminy montażu pokrywają się ze szczytem zapotrzebowania w sezonie. Oferowany sposób zakupu jest pomocny szczególnie w obecnych okolicznościach związanych z zaleceniami utrzymywania dystansu społecznego, pozwalając konsumentom na zakupy online oraz minimalizowanie kontaktu ze sprzedawcami” – podkreślono.

Goodyear uruchomił swoją platformę e-commerce w USA w 2015 roku i zaadaptował ten model do wymagań rynku europejskiego w ramach pilotażowego projektu w Niemczech, a teraz w Polsce. Docelowo będzie on stopniowo rozwijany w pozostałych krajach.

Goodyear jest jednym z największych producentów opon na świecie. Firma zatrudnia 63 000 osób i wytwarza swoje produkty w 47 zakładach zlokalizowanych w 21 krajach na świecie. W Polsce firma oferuje opony takich marek, jak: Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Dębica. Jest także głównym akcjonariuszem Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., która jest największym tego typu zakładem w Europie, zatrudniającym prawie 3 tys. osób.

Źródło: ISBnews