Google uruchamia europejską inicjatywę z zakresu sztucznej inteligencji (AI), przeznaczając 30 mln USD na szkolenia pracowników i przedsiębiorców, podał koncern.

„Google ogłosiło nową inicjatywę wspierającą osoby i firmy w całej Europie w zdobywaniu umiejętności niezbędnych do wykorzystania sztucznej inteligencji w rozwoju kariery i biznesu. W ramach projektu firma przeznaczy dodatkowe 30 mln USD na Europejski Fundusz AI Opportunity prowadzony przez Google.org oraz rozszerzy dostęp do certyfikatu Google AI Professional Certificate” – czytamy w komunikacie.

W Polsce działania Google w obszarze rozwoju kompetencji AI koncentrują się wokół programu „Umiejętności Jutra”. Najnowsza odsłona – „Umiejętności Jutra: AI” – jest w całości poświęcona praktycznemu wykorzystaniu sztucznej inteligencji w pracy i biznesie. W dwóch ostatnich edycjach do programu zgłosiło się ponad 110 000 osób, podano także.

Alphabet Inc. to konglomerat – spółka-matka Google – który prowadzi działalność w wielu obszarach, od wyszukiwania internetowego i reklamy cyfrowej, przez chmurę obliczeniową po inne projekty technologiczne z AI na czele.

Źródło: ISBnews