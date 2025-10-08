Google wprowadza do swojej wyszukiwarki Tryb AI w 36 nowych językach w niemal 50 krajach i terytoriach, w tym także w Polsce, podała spółka.

„Tym samym rozszerzamy go do ponad 200 krajów i terytoriów łącznie, w tym wielu w Europie. Tryb AI zapewnia zaawansowane rozumowanie, multimodalność i możliwość dalszego odkrywania tematu dzięki dodatkowym pytaniom oraz przydatnym linkom. Niezależnie od tego, czy szukasz konkretnych produktów, planujesz wycieczkę, czy też zgłębiasz nowy temat – Tryb AI został stworzony, by zrozumieć, o co pytasz, i pomóc znaleźć właściwe odpowiedzi” – czytamy w komunikacie.

Funkcja pojawi się w formie karty na stronie wyników wyszukiwania oraz w aplikacji Google na Androida i iOS. Dzięki niestandardowej wersji najnowszego modelu Gemini użytkownik może zadawać szczegółowe pytania, które wcześniej wymagały wielu wyszukiwań, podano także.

„Tryb AI jest szczególnie przydatny przy pytaniach, które mają na celu zgłębienie tematu oraz przy bardziej skomplikowanych zadaniach, takich jak porównywanie produktów, planowanie podróży czy zrozumienie złożonych instrukcji. Użytkownicy wczesnej wersji Trybu AI zadają pytania 2-3 razy dłuższe niż od tych zadawanych tradycyjnie” – czytamy dalej.

Tryb AI wykorzystuje technikę rozgałęzienia zapytania – dzieli pytanie na podtematy i jednocześnie wysyła w imieniu użytkownika wiele zapytań. Dzięki temu wyszukiwarka może przeszukiwać internet dokładniej niż w tradycyjny sposób. Tryb AI jest multimodalny, więc można zadawać pytania w dowolny sposób – tekstem, głosem, a także za pomocą aparatu, stwierdzono także.

„Pomaganie użytkownikom w odkrywaniu treści z całego internetu pozostaje kluczowym elementem misji Google. W Trybie AI możesz dokładnie określić, czego szukasz, i uzyskać odpowiednie treści w różnych formatach, z widocznymi linkami, które możesz kliknąć. Rozszerzając formy pytań, jakie możesz zadawać, wyszukiwarka Google otwiera nowe możliwości odkrywania treści. W miarę rozwoju wyszukiwarki o funkcje AI, nadal naszym najważniejszym celem jest umożliwienie ludziom dostępu do informacji i prezentacja perspektyw pochodzących z różnych źródeł. Dzięki funkcji Przegląd od AI użytkownicy otrzymują odpowiedzi na pytania na podstawie wyszukiwań z wielu zróżnicowanych stron” – zaznaczono w komunikacie Google.

Tryb AI bazuje na podstawowych systemach jakości i rankingu Google oraz wykorzystuje nowe podejścia, aby zwiększyć wiarygodność informacji, wskazano także.

„Podawane odpowiedzi generowane są przez AI tak często, jak tylko to możliwe. Gdy jednak pewność co do odpowiedzi jest niewystarczająca, zobaczysz zestaw tradycyjnych wyników wyszukiwania. Podobnie jak w przypadku każdej innej usługi opartej na AI na wczesnym etapie rozwoju, odpowiedzi nie zawsze będą poprawne, ale funkcja jest stale ulepszana” – podsumowano w informacji.

Alphabet Inc. to konglomerat – spółka-matka Google – który prowadzi działalność w wielu obszarach, od wyszukiwania internetowego i reklamy cyfrowej, przez chmurę obliczeniową po inne projekty technologiczne z AI na czele.

Źródło: ISBnews