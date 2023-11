Wodór na kolei to rozwiązanie, które niesie wiele korzyści. Siemens Mobility prezentuje swoje nowe zaawansowane składy na targach TRAKO.

Unia Europejska bardzo dużo funduszy inwestuje i będzie inwestować w rozwiązania wodorowe, które wspiera głównie w związku ze zrównoważonym rozwojem. Tabor wodorowy zastępując pociągi dieslowskie, przyczynia się do tego, że CO2 jest po prostu niewspółmiernie mniej emitowane do atmosfery. To rozwiązanie przyszłościowe

mówi Marcin Górecki, Rzecznik Prasowy, Siemens Mobility podczas 15. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO