GovTech Polska i Microsoft podpisały porozumienie, na mocy którego będą inicjowały wspólne projekty i wdrażały rozwiązania z wykorzystaniem technologii chmurowych w administracji publicznej, podano w komunikacie.

„Dokument podpisany przez Justynę Orłowską, pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów – szefa Centrum GovTech Polska w Kancelarii prezesa Rady Ministrów oraz Caspera Klynge, vice president of European Government Affairs w Microsoft zakłada realizację projektów z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi cyfrowych, w tym technologii sztucznej inteligencji. W ramach współpracy obie strony położą szczególny nacisk na stworzenie ‚Tech Fit 4 Europe’. To bezpośrednia odpowiedź na unijną wizję ‚Europy dostosowanej do ery cyfrowej’ i uznanie szczególnej roli, jaką sektor technologii musi odegrać we wspieraniu Europy w realizacji jej ambicji w zakresie technologii cyfrowych. Wymaga to uwzględnienia uzasadnionych obaw stojących za wezwaniem, aby Europa była bardziej ‚cyfrowo suwerenna’. Chodzi również o wspieranie Europy w wykorzystywaniu możliwości i podejmowaniu wyzwań związanych z transformacją cyfrową, w szczególności w związku z COVID-19” – czytamy w komunikacie.

Microsoft podejmuje kolejne zobowiązanie – będzie to dostosowanie strategii europejskiej dla Polski i stworzenie „Tech Fit 4 Poland” przy współpracy z GovTech Polska, podano także.

„Polska od lat staje się coraz szybciej rozwijającym się rynkiem cyfrowym a administracja publiczna nie pozostaje w tyle. Naszą misją jest to aby z pomocą nowoczesnych technologii, takich jak Sztuczna Inteligencja, wspierać nie tylko tę niemal połowę Polaków regularnie korzystających z Internetu w kontaktach z administracją, ale też wszystkich pozostałych. Nie byłoby to możliwe bez tworzenia atrakcyjnego klimatu dla strategicznych inwestorów, dlatego tak cieszymy się, że coraz więcej z nich wybiera właśnie nasz kraj. Dzisiejsze porozumienie jest tego kolejnym wyrazem” – powiedziała Orłowska, cytowana w komunikacie.

„Tempo cyfryzacji wzrasta w całej Europie, a Polska nie jest wyjątkiem. Zachęcające jest silne zaangażowanie polskiego rządu w doprowadzenie do przyjęcia chmury obliczeniowej przez instytucje publiczne, aby przyspieszyć transformację cyfrową kraju i lepiej służyć polskim obywatelom. Stanowi to ważny przykład dla adopcji chmury w całej Europie. Partnerstwo z GovTech opiera się na prawie 30-letniej obecności Microsoftu w Polsce i naszym kompleksowym wieloletnim planie inwestycyjnym, który ma na celu przyspieszenie innowacji i wzmocnienie pozycji lokalnych organizacji dzięki bezpiecznym usługom chmury obliczeniowej dla przedsiębiorstw, a także podniesienie kompetencji lokalnych talentów” – dodał Klynge.

Źródło: ISBnews