Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) przyjęła strategię ESG, zakładającą m.in. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych grupy o 50% do końca 2025 r. (względem 2022 r.) z perspektywą zeroemisyjności do końca 2030 r., podała spółka.

Nowa strategia zakłada działania w trzech filarach, tj.: środowiskowym, społecznym oraz ładu korporacyjnego.

„Grupa GPW w ramach filaru środowiskowego wspiera przejście na niskoemisyjną gospodarkę. Ambicją Grupy jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych GK GPW o 50% do końca 2025 roku (względem 2022) z perspektywą zeroemisyjności do końca 2030 roku. Dodatkowo Grupa zamierza raportować kwestie klimatyczne zgodnie z wytycznymi klimatycznymi Komisji Europejskiej oraz TCFD, a także wprowadzać nowe zrównoważone środowiskowo produkty do końca 2025 r.” – czytamy w dokumencie „Strategia ESG Grupy kapitałowej GPW 2025”.

Z kolei w wymiarze społecznym ambicją GPW jest zwiększenie poziomu zaangażowania pracowników, zapewnienie wysokiego poziomu satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz postrzeganie Grupy GPW jako atrakcyjnego miejsca pracy przyciągającego pracowników o kluczowych dla GPW kompetencjach, podano także.

„Kolejnym priorytetem w filarze społecznym jest edukacja finansowa oraz kształcenie inwestorów poprzez realizowanie inicjatyw edukacyjnych w ramach Grupy i we współpracy z Fundacją GPW, które adresowane są do różnych grup interesariuszy, w szczególności do inwestorów i młodego pokolenia” – czytamy również.

Strategia ESG obejmuje także obszar ładu korporacyjnego. W ramach tego filaru jasno określony został model struktury zarządzania w tym zakresie – wprowadzono funkcjonowanie Komitetu ESG. Będzie on odpowiedzialny za nadzór wdrożenia i realizacji działań ESG, w tym działań związanych z zagadnieniem zmian klimatu. Na czele Komitetu ESG stoi dedykowany kwestiom ESG członek zarządu GPW.

Dodatkowo GK GPW planuje włączyć ryzyka ESG do istniejącego systemu zarządzania ryzykami w Grupie.

„Giełda od wielu lat wspiera działania na rzecz zrównoważonego rozwoju zarówno jako platforma obrotu oraz spółka publiczna. Przyjęliśmy „Strategię ESG Grupy Kapitałowej GPW 2025″, która określa kierunki naszych działań w obszarze zrównoważonego rozwoju na najbliższe cztery lata. Zawarliśmy w niej nasze cele, wśród których jest wspieranie przejścia na niskoemisyjną gospodarkę, tworzenie inkluzywnego środowiska pracy, rozwój projektów edukacyjnych i kształcenie przyszłych pokoleń inwestorów, jak również zarządzanie kwestiami ESG zgodnie z najwyższymi standardami” – powiedziała członek zarządu Izabela Olszewska, cytowana w komunikacie.

Wdrażając Strategię ESG, GK GPW pragnie wnieść pozytywny wkład w realizację 17 Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 wytyczonych przez ONZ, w tym przede wszystkim w dziedzinie klimatu, dobrej jakości edukacji, równości płci, wzrostu gospodarczego i godnej pracy, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji, a także w działania partnerstwa na rzecz celów poprzez udział w inicjatywach podejmujących zagadnienia ESG i zrównoważonego rozwoju, zaznaczono.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews