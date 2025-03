Spółka Gradis z portfela inwestycyjnego InnoEnergy podpisała umowę na opracowanie koncepcji informatycznej do zarządzania 0,7 mln punktów świetlnych Grupy Tauron, podała spółka.

„Umowa z Gradis to znaczący krok w kierunku modernizacji infrastruktury oświetleniowej w Polsce. Gradis doskonale rozumie potrzeby Tauron Nowe Technologie i potrafi stworzyć dostosowaną do nich koncepcję. Krakowska firma opracowała przełomowe oprogramowanie do projektowania, automatycznego zarządzania i sterowania systemami oświetlenia ulicznego. To innowacyjne podejście zostało już wdrożone w metropoliach, m.in. w Krakowie, Wrocławiu czy Tbilisi, a także w wielu mniejszych ośrodkach miejskich i gminach w całej Polsce” – czytamy w komunikacie.

W ramach umowy Gradis przeprowadzi analizę biznesową obecnego działania systemu składającego się m.in. z ponad 0,7 mln punktów świetlnych. Przeprowadzony mapping procesów pozwoli na budowę nowej architektury systemu informatycznego, z wykorzystaniem modeli AI, która zapewni ramy dla wydajnego i skutecznego zarządzania aktywami oświetleniowymi Grupy Tauron, podano także.

„Około 20% produkowanej w skali świata energii jest zużywane przez systemy oświetleniowe. W Polsce, spośród blisko 3,3 mln eksploatowanych aktualnie opraw oświetlenia ulicznego, większość stanowią jednostki i systemy przestarzałe. W Gradis wiemy, jak skomplikowany jest proces modernizacji i zarządzania infrastrukturą oświetleniową. Dlatego cieszymy się, że możemy współtworzyć koncepcję zaawansowanego systemu informatycznego, który połączy i zoptymalizuje wiele procesów. W efekcie osiągnięte zostaną oszczędności inwestycyjne, a zużycie energii może zostać zredukowane nawet o 80%” – powiedział założyciel Gradis Leszek Kotulski, cytowany w komunikacie.

Docelowy system dla Tauron Nowe Technologie będzie integrował wiele procesów i systemów, dlatego kluczowe jest stworzenie precyzyjnej koncepcji, która uwzględni korelacje między nimi. Gradis posiada doświadczenie w budowaniu takiej wielopoziomowej struktury zależności dzięki autorskiemu systemowi opartemu na gramatykach grafowych i mechanizmach samouczących. Stworzony przez Gradis silnik przeliczeniowy znalazł zastosowanie również w branży oświetleniowej. Znajomość branży i zależności znacznie ułatwia zmapowanie procesów. System Gradis jest wykorzystywany m.in. do szybszych (o 97%) i bardziej efektywnych energetycznie (nawet 81%) przeliczeń fotometrycznych. W ciągu ostatnich kilku lat zespół Gradis przeprowadził inwentaryzacje, wykonał kompleksowe audyty energetyczne i stworzył masterplany dla inwestycji obejmujących ponad 150 tys. lamp, dodano także.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka miała 42,66 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2023 r. Spółka jest notowana na GPW i wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews