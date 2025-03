Spółka GravitHy z portfela InnoEnergy pozyskała 250 mln zł na budowę zakładu umożliwiającego produkcję niskoemisyjnej stali, podała spółka. Runda inwestycyjna przyciągnęła globalnych inwestorów: Ecolab, Japan Hydrogen Fund, Marcegaglia, Rio Tinto oraz Siemens Financial Services. Część finansowania zapewnili też dotychczasowi akcjonariusze – Engie New Ventures i InnoEnergy.

„Inwestycja ta wywodzi się z naszego programu Company Builders i jest piątą realizacją w jego ramach. Program zakłada tworzenie projektów od podstaw na poziomie InnoEnergy, równocześnie angażując inwestorów branżowych i finansowych oraz dostawców technologii. W strukturze właścicielskiej GravitHy znajdują się dostawcy surowców, energii, rozwiązań IT i elektrolizerów, a także podmioty zabezpieczające odbiór poprzez umowy off-take, co gwarantuje bankowalność tak dużego przedsięwzięcia” – powiedział prezes InnoEnergy CE Mikołaj Budzanowski, cytowany w komunikacie

Nowe środki pozyskane przez GravitHy w ramach najnowszej rundy inwestycyjnej pozwolą na dalszą realizację strategii. Do końca 2029 roku spółka planuje uruchomienie w Fos-sur-Mer we Francji zakładu produkcyjnego, który zapewni 500 nowych miejsc pracy. Inwestycja o wartości 2,2 mld euro umożliwi produkcję 2 mln ton żelaza rocznie. W procesie produkcyjnym pracować będą elektrolizery o mocy około 750 MW, co czyni ten projekt jednym z największych na świecie przedsięwzięć wykorzystujących zielony wodór, podano.

„Podobny program chcemy realizować w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, która może stać się jednym jego kluczowych beneficjentów. Jego celem jest realizacja projektów przemysłowych wzmacniających łańcuchy dostaw i odporność przemysłu w rozproszonej strukturze udziałowców. InnoEnergy pełni rolę inicjatora i katalizatora, jednak realizacja projektu musi odbywać się w ścisłej współpracy z przemysłem i sektorem finansowym” – dodał Budzanowski.

Dostęp do stabilnego finansowania pozwoli GravitHy na realizację zaplanowanych po 2026 roku kamieni milowych, zabezpieczając kluczowe kontrakty oraz umożliwiając ukończenie prac inżynieryjnych, uzyskanie pozwoleń administracyjnych i zwiększenie zespołu. Spółka aktywnie współpracuje już z nowymi inwestorami w celu wzmocnienia struktury kapitałowej oraz przyśpieszenia fazy konstrukcyjnej i komercyjnej projektu. Zabezpieczone już zostały dostawy niskoemisyjnej energii, m.in. w oparciu o podpisaną w 2024 roku umowę o alokacji produkcji jądrowej (CAPN), a budowa fabryki została uwzględniona w 10-letnim planie rozwoju sieci najwyższych napięć, podano także.

Źródło: ISBnews