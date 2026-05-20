Green Capital wraz z Prime Capital AG, międzynarodowym inwestorem i zarządzającym aktywami, podpisały umowy dotyczące wspólnej realizacji w Polsce portfela bateryjnych magazynów energii (Battery Energy Storage Systems, BESS) o łącznej mocy 300 MW, podały spółki.

„W ramach zawartej transakcji Prime Capital nabył 50% udziałów w jednym z zaawansowanych projektów wchodzących w skład portfela, którego budowa ma rozpocząć się w II kwartale 2026 r. Jednocześnie partnerzy zawarli porozumienie dotyczące wspólnej realizacji drugiego wielkoskalowego projektu, który ma osiągnąć status gotowości do budowy (Ready-to-Build, RTB) do końca 2026 r., wyznaczając tym samym klarowną ścieżkę rozwoju dla obu projektów” – czytamy w komunikacie.

Oba projekty uzyskały 17-letnie kontrakty na rynku mocy, gwarantujące stałe wynagrodzenie za dostępność mocy w ramach projektów BESS, co stanowi solidny fundament ich opłacalności komercyjnej i wzmacnia atrakcyjność całego portfela.

Dla Green Capital partnerstwo z Prime Capital stanowi istotny krok w transformacji spółki z dewelopera projektów OZE w niezależnego producenta energii (Independent Power Producer, IPP) oraz dostawcę usług elastyczności dla systemu elektroenergetycznego. Projekty BESS realizowane przez Green Capital odgrywają kluczową rolę w stabilizacji krajowego systemu elektroenergetycznego oraz wspierają integrację kolejnych mocy z odnawialnych źródeł energii, podkreślono.

„Z ogromną satysfakcją witamy Prime Capital w gronie naszych partnerów. Utworzenie joint venture na potrzeby realizacji portfela projektów BESS o mocy 300 MW i pojemności 1 200 MWh stanowi przełomowy moment w rozwoju Green Capital. Prime Capital wnosi sprawdzone doświadczenie w zakresie inwestycji w infrastrukturę hybrydową w Europie, w tym silne doświadczenie w obszarze BESS. Wspólnie jako pierwsi wprowadzamy na polski rynek magazynowania energii połączenie tej skali projektu z kapitałem instytucjonalnym. Ten portfel odegra kluczową rolę w bilansowaniu krajowego systemu elektroenergetycznego, umożliwiając szybszą i bezpieczniejszą transformację energetyczną” – powiedział prezes Green Capital Michał Polanowski, cytowany w materiale.

Green Capital to polski zintegrowany deweloper projektów odnawialnych źródeł energii oraz niezależny producent energii (IPP), założony w 2015 roku przez Michała Polanowskiego.

