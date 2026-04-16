Green Capital podpisał kontrakt na budowę wielkoskalowego magazynu energii elektrycznej (BESS) o mocy 80 MW i pojemności 320 MWh w Lwówku Śląskim na Dolnym Śląsku, podała spółka. Generalnym wykonawcą została spółka Electrum. Uruchomienie instalacji planowane jest na III kwartał 2027 r.

„Magazyn energii w Lwówku Śląskim to projekt o realnym znaczeniu systemowym. Magazyn tej skali wzmacnia lokalną infrastrukturę elektroenergetyczną i wspiera integrację OZE w regionie. Wybierając Electrum jako generalnego wykonawcę, zależało nam na partnerze, który przejmuje długoterminową odpowiedzialność za niezawodność instalacji, nie tylko za jej budowę” – powiedział prezes Green Capital Michał Polanowski, cytowany w komunikacie.

Kontrakt obejmuje pełny zakres prac EPC: opracowanie projektów wykonawczych, dostawę technologii magazynowania energii, realizację robót budowlanych oraz integrację magazynu z siecią elektroenergetyczną, w tym budowę kompletnej infrastruktury wysokiego napięcia. Umowę uzupełnia pięcioletni kontrakt O&M oraz długoterminowa umowa serwisowa LTSA, które zapewniają inwestorowi stabilność operacyjną i przewidywalność kosztów przez cały cykl życia projektu. Prace budowlane rozpoczną się w drugim kwartale 2026 roku, a uruchomienie instalacji planowane jest na III kwartał 2027 r.

„Coraz częściej inwestorzy oczekują nie tylko budowy magazynu energii, ale przejęcia długoterminowej odpowiedzialności za jego niezawodną i rynkowo efektywną pracę. Cieszy nas zaufanie, jakim obdarzył nas inwestor, powierzając nam realizację i wieloletnie utrzymanie projektu tej skali. Łącząc kompetencje EPC, wieloletni O&M, umowę LTSA oraz własne systemy EMS i PPC, oferujemy podejście, w którym magazyn energii staje się w pełni sterowalnym i przewidywalnym aktywem systemowym” – dodał członek zarządu Electrum Tomasz Taff.

Green Capital to warszawska spółka należąca do grupy Sun Capital Polska, działająca jako deweloper i operator projektów OZE oraz magazynów energii.

Electrum to polski biznes Climate Tech z siedzibą w Białymstoku, oferujący kompleksowe rozwiązania z zakresu najnowszych technologii rozwoju, budowy i zarządzania projektami w obszarze energii i informacji.

