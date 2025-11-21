Greenvolt Power sprzedał dwa wielkoskalowe projekty magazynowania energii w Polsce o łącznej mocy 300 MW / 1,2 GWh na rzecz kanadyjskiego Northland Power, podała spółka. Oba projekty znajdują się na etapie ready-to-build. Rozpoczęcie budowy planowane jest na 2026 r. Po uruchomieniu będą jednymi z pierwszych tak dużych projektów magazynów BESS działających w Polsce i wspierających transformację energetyczną kraju.

„Oba projekty, Mieczysławów (200 MW / 800 MWh) oraz Kamionka (100 MW / 400 MWh), zlokalizowane są w zachodniej Polsce i zaprojektowane w oparciu o czterogodzinny czas magazynowania, co pozwala na zwiększenie elastyczności systemu elektroenergetycznego i świadczenie kluczowych usług bilansujących. Oba projekty uzyskały 17-letnie kontrakty mocowe indeksowane inflacją, a rozpoczęcie budowy przewiduje się na 2026 r. Po oddaniu do eksploatacji będą należeć do pierwszych wielkoskalowych obiektów BESS w Polsce” – czytamy w komunikacie.

Transakcja jest zgodna ze strategią rotacji aktywów Greenvolt, zakładającą sprzedaż około 70-80% projektów rozwijanych wewnętrznie przy jednoczesnym utrzymaniu 20-30% w bilansie. Model ten umożliwia efektywną alokację kapitału i przyspiesza rozwój projektów solarnych, wiatrowych oraz dużych magazynów energii w Europie, Ameryce Północnej i Azji.

„Ta umowa potwierdza zdolność Greenvolt do rozwijania i wprowadzania na rynek wielkoskalowych projektów, w tym w obszarze magazynowania energii. Zbudowaliśmy strategicznie zlokalizowany pipeline, który cieszy się dużym zainteresowaniem, co pozwala nam realizować strategię rotacji aktywów, uwalniać kapitał i przyspieszać wdrażanie projektów czystej energii” – powiedział CEO Greenvolt Group João Manso Neto, cytowany w materiale.

Dla Northland Power przejęcie projektów wzmacnia rosnącą obecność firmy w Polsce i podkreśla jej zaangażowanie we wspieranie transformujących się potrzeb energetycznych kraju, wskazano również.

„To przejęcie stanowi ważny krok w rozwoju polskiej transformacji energetycznej oraz w rozszerzaniu portfela Northland na kluczowym rynku. Magazynowanie energii jest niezbędne do budowy niezawodnego, niskoemisyjnego systemu energetycznego, a te projekty doskonale wpisują się w nasze ambicje wzrostu” – dodała prezes i CEO Northland Christine Healy.

„Projekty takie jak Mieczysławów i Kamionka odpowiadają bezpośrednio na rosnące potrzeby systemowe Polski, wzmacniając bezpieczeństwo, elastyczność i stabilność sieci. Utrzymujące się zainteresowanie rynkowe potwierdza dojrzałość i strategiczną przewagę naszego pipeline’u” – zakończył CEO Greenvolt Power Radek Nowak.

Northland Power to kanadyjski producent energii o globalnym zasięgu. Ma długą historię w zakresie rozwoju, posiadaniu i eksploatacji zróżnicowanego portfela aktywów infrastruktury energetycznej, obejmującego morskie i lądowe farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, bateryjne magazyny energii oraz gaz ziemny. Northland dostarcza również energię poprzez regulowany podmiot zajmujący się dystrybucją.

Grupa Greenvolt działa w Polsce od niemal 18 lat w sektorze przemysłowych instalacji wiatrowych, słonecznych i magazynowania energii poprzez Greenvolt Power. W Polsce Greenvolt rozwija aktywa o łącznej mocy ponad 4,3 GW, w tym 731 MW energii wiatrowej, 1 878 MW energii słonecznej oraz 2 712 MW magazynów energii. Z łącznym portfelem projektów o mocy 13,2 GW w 18 krajach, Greenvolt Power należy do czołowych graczy na europejskim rynku.

Źródło: ISBnews