Greenvolt sfinalizował sprzedaż projektu fotowoltaicznego Skarszewy I na etapie ready-to-build (RTB) niemieckiemu inwestorowi The Dillinger Group, podała spółka. Projekt ma planowaną moc zainstalowaną 69 MWdc oraz moc przyłączeniową 56 MWac, przy oczekiwanej produkcji energii na poziomie 73,8 GWh rocznie.

Jednocześnie na mocy nowo podpisanej umowy Development Services Agreement (DSA), Greenvolt będzie również rozwijać rozszerzenie projektu o dodatkowe 20 MW instalacji fotowoltaicznej oraz 15 MW (30 MWh) magazynu energii (BESS), zwiększając całkowitą oczekiwaną roczną produkcję do 93,8 GWh. Projekt w tym zakresie osiągnie etap ready-to-build w II kwartale 2027 roku.

Oczekuje się, że projekt Skarszewy I osiągnie gotowość do eksploatacji komercyjnej w I kwartale 2028 roku.

„Ta transakcja stanowi kolejny krok w realizacji naszej strategii rotacji aktywów i odzwierciedla naszą zdolność do konsekwentnego doprowadzania wysokiej jakości projektów do zaawansowanych etapów. Po rotacji projektów o łącznej mocy 1 GW w 2025 roku, kontynuujemy realizację naszej strategii, rozwijając projekty i przygotowując je do sprzedaży na zaawansowanych etapach” – powiedział CEO Greenvolt Group João Manso Neto, cytowany w komunikacie.

Grupa Greenvolt działa w sektorze przemysłowych instalacji wiatrowych, słonecznych i magazynowania energii poprzez Greenvolt Power. W Polsce Greenvolt rozwija aktywa o łącznej mocy ponad 4,3 GW, w tym 731 MW energii wiatrowej, 1 878 MW energii słonecznej oraz 2 712 MW magazynów energii. Z łącznym portfelem projektów o mocy 13,2 GW w 18 krajach, Greenvolt Power należy do czołowych graczy na europejskim rynku.

