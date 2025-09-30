GreenWay Polska finalizuje upgrade swojej sieci stacji ładowania i liczy, że jeszcze przed końcem roku uruchomi w Polsce ponad 200 z 280 punktów ładowania, głównie o mocy 400 kW, które powstały w tym roku. Spółka ma nadzieję, że w 2026 roku skala rozbudowy sieci będzie porównywalna do tegorocznej, poinformował ISBnews prezes Maciej Gajewski.

„Jesteśmy na ukończeniu procesu upgrade’u naszej sieci, w ramach którego inwestujemy w huby z ładowarkami o mocy 400 kW. Do końca roku uruchomimy jeszcze ponad 200 punktów ładowania z 280, które zostały wybudowane i teraz czekają na przyłącza lub odbiory UDT. Obecnie naszym minimalnym standardem w jednej lokalizacji mają być dwie stacje z dwoma złączami ładowania każda” – powiedział Gajewski w rozmowie z ISBnews podczas Kongresu Nowej Mobilności 2025 w Katowicach.

Szef GreenWay Polska zastrzegł, że spora część nowych urządzeń trafia w już istniejące lokalizacje, zwiększając niezawodność i dostępność sieci, ale GreenWay dysponuje również dużym portfelem nowych lokalizacji, w tym także we współpracy z partnerami (takimi jak Aldi, AmRest czy Netto).

„Jeśli chodzi o plany na rok 2026, to kończymy przygotowywać budżety. Mamy dużo lokalizacji i przygotowane finansowanie, ale wiele zależy od tempa, w jakim będzie się rozwijał zarówno rynek samochodów elektrycznych, jak i sama infrastruktura ładowania. Mam nadzieję, że będziemy w stanie uruchomić porównywalną liczbę nowych punktów ładowania jak w tym roku” – dodał.

Prezes zwrócił uwagę, że w ostatnim roku przybyło w Polsce prawie 100% punktów ładowania DC, a jednocześnie liczba samochodów elektrycznych wzrosła jedynie o ok. 40%.

„To sprawia, że chwilowo na rynku jest za dużo ładowarek i musimy ostrożnie podchodzić do rozbudowy sieci, bo nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ładowarki stały niewykorzystane i przynosiły straty. Pilnujemy, żeby nadążać za wzrostem rynku, ale jednocześnie go znacząco nie wyprzedzać, bo utrudniałoby to osiągnięcie progu rentowności” – przekonywał Gajewski.

Zapewnił jednocześnie, że GreenWay Polska nie jest jeszcze wprawdzie firmą odnotowującą zysk, ale poprawia wyniki finansowe z roku na rok.

„Historycznie ładowarki GreenWay w pierwszej kolejności powstawały przy międzynarodowych korytarzach transportowych sieci TEN-T, gdzie największą barierą dla powstawania nowych ładowarek są przyłącza, na które czeka się często dłużej niż dwa lata, oraz dostępne miejsca parkingowe” – wskazał prezes.

Według niego w publicznej sieci GreenWay nadal znajduje się wiele złączy wolnego ładowania AC, ale nie jest to dla spółki core business, bo przy obecnych kosztach energii i przede wszystkim dystrybucji nie da się zbudować na nich efektywnego biznesu.

„Przy większości naszych stacji ładowania o mocy 150-200 kW gniazdo AC jest nieaktywne lub zdemontowane, a nowe urządzenia 400 kW już w ogóle go nie posiadają” – zakończył.

GreenWay Polska jest częścią międzynarodowej grupy GreenWay, działającej w obszarze elektromobilności. Jak podaje spółka, posiada najintensywniej rozwijającą się sieć ładowania samochodów elektrycznych w środkowym regionie Europy. Obecnie GreenWay zarządza siecią 2 430 publicznych punktów ładowania w 1 060 lokalizacjach.

Źródło: ISBnews