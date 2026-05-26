GreenWay podpisał umowę finansowania z konsorcjum czterech instytucji finansowych: Crédit Mutuel Arkéa, Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR), ING Bankiem Śląskim oraz mBankiem o wartości do 138 mln euro (ok. 600 mln zł), na dalszy rozwój infrastruktury ładowania, przede wszystkim w Polsce.

Łączna wartość środków pozyskanych przez GreenWay na rozwój elektromobilności wzrosła dzięki temu do 258 mln euro.

Struktura transakcji o wartości do 138 mln euro obejmuje linię refinansującą, linię finansowania inwestycyjnego (capex) oraz linię kapitału obrotowego o łącznej wartości 113 mln euro, a także dodatkową, niewiążącą linię zwiększającą finansowanie w wysokości 25 mln euro.

„Gros tych środków zostanie przeznaczone na rozwój naszej sieci ładowania, przede wszystkim w Polsce. Szukamy też ciekawych projektów w innych krajach regionu. W grę wchodzą zarówno potencjalne przejęcia, jak i rozpoczęcie działalności organicznej na nowym rynku, pod warunkiem, że od początku zapewni on wysoką stopę zwrotu. Dzięki tym środkom chcemy podwoić wartość naszych aktywów, co według naszych szacunków powinno oznaczać ok. 1000 dodatkowych punktów ładowania, głównie w ramach wielostanowiskowych hubów” – powiedział dziennikarzom CEO GreenWay Rafał Czyżewski po podpisaniu umowy.

Jak wskazał, horyzont wydatkowania finansowania wynosi trzy lata.

Szef GreenWay przyznał, że konkurencja na rynku usług ładowania w Polsce znacznie wzrosła.

„Musimy mocno uelastycznić naszą politykę cenową. Przygotowujemy zmiany w tym zakresie, z którymi powinniśmy być gotowi w ciągu kilku miesięcy. Na pewno chcemy być bardzo aktywni w kwestii promocji” – dodał Czyżewski.

Zgodnie z jego słowami, operacyjnie GreenWay jest już „w zasadzie” na poziomie break-even, ale potrzebuje jeszcze 1-2 lat, żeby być w stanie pokrywać wszystkie koszty, łącznie z dalszym rozwojem sieci.

Obecnie GreenWay zarządza w Polsce siecią 2245 publicznych punktów ładowania, w tym 1688 własnych, nie licząc ponad 2 tys. niepublicznych punktów ładowania.

GreenWay Polska jest częścią międzynarodowej grupy GreenWay, działającej w obszarze elektromobilności. Jak podaje spółka, posiada najintensywniej rozwijającą się sieć ładowania samochodów elektrycznych w środkowym regionie Europy.

Źródło: ISBnews