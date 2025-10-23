GreenWay Polska był liderem i miał 19,2% udziałów w polskim rynku ogólnodostępnych stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych (DC) pod względem liczby punktów ładowania na koniec III kwartału 2025 r. Wyprzedzał sieci Lidl Polska (18,4% udziałów), Powerdot (15,1%) i Orlen Charge (7,9%), poinformowała ISBnews firma F5A New Mobility Research and Consulting.

GreenWay Polska był liderem zarówno rynku stacji ładowania DC (o mocy minimum 50 kW), jak i urządzeń wolnego ładowania AC, w przypadku których dysponował udziałem na poziomie 14,4% i wyprzedzał sieci Orlen Charge (13%), Elocity (9,5%) oraz Eleport (6,8%).

Ranking największych operatorów stacji ładowania DC na koniec III kw. 2025 r. jest następujący:

1. GreenWay Polska – 19,2% (-1,8 pkt proc. kw/kw),

2. Lidl Polska – 18,4% (-0,5 pkt proc. kw/kw),

3. Powerdot – 15,1% (-0,3 pkt proc. kw/kw),

4. Orlen Charge – 7,9% (-1,4 pkt proc. kw/kw),

5. Kaufland – 6,2% (+0,4 pkt proc. kw/kw),

6. Elocity – 4,1% (+0,4 pkt proc. kw/kw),

7. Tesla – 3,2% (+0,9 pkt proc. kw/kw),

8. Polenergia – 2,1% (bez zmian kw/kw),

9. Moya – 1,7% (N/A),

10. Ionity – 1,6% (-0,2 pkt proc. kw/kw).

W III kwartale 2025 r. czterech największych operatorów stacji DC zgodnie traciło udziały rynkowe, przy czym najwięcej, bo blisko 2 pkt proc. stracił lider – GreenWay Polska. Zyskiwali natomiast mniejsi operatorzy, tacy jak Kaufland i Elocity (po 0,4 pkt proc.) oraz Tesla (wzrost o 0,9 pkt proc.). W pierwszej dziesiątce, na 9. pozycji, pojawił się także nowy gracz, sieć stacji Moya, z udziałem na poziomie 1,7%. W sumie cztery sieci zwiększyły swoje udziały, pięć zmniejszyło, a jedna nie zmieniła.

Ranking największych operatorów stacji ładowania AC na koniec III kw. 2025 r.:

1. GreenWay Polska – 14,4% (+0,2 pkt proc. kw/kw),

2. Orlen Charge – 13% (-0,1 pkt proc. kw/kw),

3. Elocity – 9,5% (+0,6 pkt proc. kw/kw),

4. Eleport – 6,8% (-1,6 pkt proc. kw/kw),

5. Noxo – 6,7% (-0,4 pkt proc. kw/kw),

6. Tauron – 5,7% (-0,9 pkt proc. kw/kw),

7. Budimex – 5% (-0,3 pkt proc. kw/kw),

8. EV+ – 4,8% (bez zmian kw/kw),

9. Enefit – 2,2% (-0,1 pkt proc. kw/kw),

10. Horyzont EV – 1,7% (-0,1 pkt proc. kw/kw).

Na rynku stacji AC zmiany w III kwartale 2025 r. były niewielkie, nie licząc spadku udziałów czwartej sieci Eleport o 1,6 pkt proc. i szóstej sieci Tauron o 0,9 pkt proc. oraz wzrostu udziałów trzeciej sieci Elocity o 0,6 pkt proc. Poza tym zmiany wśród poszczególnych operatorów nie przekraczały 0,4 pkt proc. W sumie dwie sieci powiększyły swoje udziały, siedem zmniejszyło, a jedna nie zmieniła.

Źródło: ISBnews