GreenWay Polska miał 21% udziałów w polskim rynku ogólnodostępnych stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych (DC) pod względem liczby punktów ładowania na koniec I półrocza 2025 r. Wyprzedzał sieci Lidl Polska (18,9% udziałów), Powerdot (16,4%) i Orlen Charge (9,3%), poinformowała ISBnews firma F5A New Mobility Research and Consulting.
GreenWay Polska był liderem zarówno rynku stacji ładowania DC (o mocy minimum 50 kW), jak i urządzeń wolnego ładowania AC, w przypadku których dysponował udziałem na poziomie 14,2% i wyprzedzał sieci Orlen Charge (13,1%), Elocity (8,9%) oraz Eleport (7,4%).
Ranking największych operatorów stacji ładowania DC na koniec I poł. 2025 r. jest następujący:
1. GreenWay Polska – 21%
2. Lidl Polska – 18,9%
3. Powerdot – 15,4%
4. Orlen Charge – 9,3%
5. Kaufland – 5,8%
6. Elocity – 3,7%
7. Tesla – 2,3%
8. Polenergia – 2,1%
9. Ionity – 1,8%
10. Budimex – 1,3%
Ranking największych operatorów stacji ładowania AC na koniec I poł. 2025 r.:
1. GreenWay Polska – 14,2%
2. Orlen Charge – 13,1%
3. Elocity – 8,9%
4. Elport – 8,4%
5. Noxo – 7,1%
6. Tauron – 6,6%
7. Budimex – 5,3%
8. EV+ – 4,8%
9. Enefit – 2,3%
10. Horyzont EV – 1,8%
Źródło: ISBnews
Dodaj komentarz