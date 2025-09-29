GreenWay Polska miał 21% udziałów w polskim rynku ogólnodostępnych stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych (DC) pod względem liczby punktów ładowania na koniec I półrocza 2025 r. Wyprzedzał sieci Lidl Polska (18,9% udziałów), Powerdot (16,4%) i Orlen Charge (9,3%), poinformowała ISBnews firma F5A New Mobility Research and Consulting.

GreenWay Polska był liderem zarówno rynku stacji ładowania DC (o mocy minimum 50 kW), jak i urządzeń wolnego ładowania AC, w przypadku których dysponował udziałem na poziomie 14,2% i wyprzedzał sieci Orlen Charge (13,1%), Elocity (8,9%) oraz Eleport (7,4%).

Ranking największych operatorów stacji ładowania DC na koniec I poł. 2025 r. jest następujący:

1. GreenWay Polska – 21%

2. Lidl Polska – 18,9%

3. Powerdot – 15,4%

4. Orlen Charge – 9,3%

5. Kaufland – 5,8%

6. Elocity – 3,7%

7. Tesla – 2,3%

8. Polenergia – 2,1%

9. Ionity – 1,8%

10. Budimex – 1,3%

Ranking największych operatorów stacji ładowania AC na koniec I poł. 2025 r.:

1. GreenWay Polska – 14,2%

2. Orlen Charge – 13,1%

3. Elocity – 8,9%

4. Elport – 8,4%

5. Noxo – 7,1%

6. Tauron – 6,6%

7. Budimex – 5,3%

8. EV+ – 4,8%

9. Enefit – 2,3%

10. Horyzont EV – 1,8%

Źródło: ISBnews