GreenWay ogłosił nową strategię B2B na lata 2026-2028, w ramach której będzie rozwijać usługi wspierające przedsiębiorstwa nie tylko w budowie infrastruktury, ale także w zarządzaniu całym procesem przechodzenia na elektromobilność i późniejszym utrzymaniu, podała spółka. GreenWay zakłada podwojenie przychodów z usług flotowych, dalszy wzrost udziału przychodów cyklicznych oraz dynamiczny rozwój współpracy z dużymi klientami biznesowymi do 2028 roku.

„Firmy i ich floty stają się dziś jednym z głównych motorów rozwoju elektromobilności. Wraz ze wzrostem skali elektryfikacji rośnie jednak również skala wyzwań związanych z zarządzaniem całym procesem. Przedsiębiorstwa muszą zmierzyć się nie tylko z planowaniem i budową infrastruktury, ale także ze złożonymi kwestiami operacyjnymi, rozliczeniowymi i utrzymaniowymi. Dlatego rozwijamy naszą strategię B2B tak, aby wspierać firmy na etapie budowy infrastruktury i później, w codziennym funkcjonowaniu flot elektrycznych” – powiedział CEO Rafał Czyżewski, cytowany w komunikacie.

W latach 2026-2028 GreenWay, obok dalszego rozszerzania własnej publicznej sieci ładowania, będzie jeszcze silniej rozwijać ofertę dla firm flotowych w regionie Europy Centralnej. Nowy kierunek strategiczny odzwierciedla rosnące zapotrzebowanie rynku na partnerów, którzy są w stanie prowadzić projekty elektromobilności end-to-end: nie tylko dostarczyć sprzęt, ale również przejąć odpowiedzialność za koordynację całego procesu i długoterminowe funkcjonowanie infrastruktury.

Strategia zakłada realizację działań w trzech głównych obszarach:

– świadczenie usług ładowania dla flot,

– realizacja dużych i rozbudowanych projektów infrastruktury ładowania,

– oferowanie długoterminowych modeli współpracy obejmujących utrzymanie infrastruktury, serwis, oprogramowanie i wsparcie operacyjne, w tym także udostępnianie infrastruktury ładowania w modelu Charging as a Service, wymieniono.

„Firmy mają bardzo różne modele działania i potrzeby związane z elektromobilnością, ale wiele wyzwań związanych między innymi z zarządzaniem całym procesem ładowania, obsługą kierowców czy kontrolą kosztów powtarza się praktycznie w każdej organizacji. To naturalne, bo dla części przedsiębiorstw elektromobilność jest zupełnie nowym obszarem operacyjnym. Chcemy wspierać firmy w budowie nowego, skutecznego procesu tak, aby wspierał on fleet managerów w efektywnym zarządzaniu elektryczną flotą, a działy finansowe w zarządzaniu kosztami jej wykorzystania” – dodał dyrektor zarządzający eMobility Business Solutions w GreenWay Radosław Buszan.

GreenWay Polska jest częścią międzynarodowej grupy GreenWay, działającej w obszarze elektromobilności. Jak podaje spółka, posiada najintensywniej rozwijającą się sieć ładowania samochodów elektrycznych w środkowym regionie Europy.

Źródło: ISBnews