GreenWay Polska wybuduje, a potem będzie operatorem kolejnych dziesięciu ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych przy autostradzie A4 i drogach ekspresowych S7 oraz S3, podała spółka. Nowe urządzenia staną na terenie Miejsc Odpoczynku Kierowców (MOP) w lokalizacjach wyłonionych w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Pierwsze ładowarki zostaną zainstalowane i oddane do użytku kierowców w przyszłym roku.

Spółka będzie dzierżawić fragmenty nieruchomości, na których znajdują się MOP-y i będzie tam odpłatnie świadczyć usługi ładowania samochodów elektrycznych, podano.

„Ładowarki przy MOP-ach to konieczność, bo kierowcy elektryków, tak samo jak kierowcy ‚zwykłych’ aut, muszą mieć możliwość naładowania auta w podróży na długim dystansie” – powiedział prezes GreenWay Polska Rafał Czyżewski, cytowany w komunikacie.

Budowa stacji ładowania w lokalizacjach oddalonych od infrastruktury dystrybucji energii to duże wyzwanie, szczególnie w zakresie kosztów. Łączny koszt instalacji stacji, budowy przyłącza i rozbudowy stacji transformatorowych to wydatek rzędu kilkuset tysięcy złotych na jedną lokalizację, podano także.

„W wielu tego typu lokalizacjach jedyną możliwością przyłączenia stacji do sieci energetycznej jest jej zasilnie z infrastruktury należącej do GDDKiA. W takim wypadku wdrożona ostatnio E-taryfa, której celem jest wsparcie rozwoju sieci ładowania e-samochodów, nie może być stosowana. Taka taryfa może być zastosowana jedynie w sytuacji, gdy stacja ładowania przyłączona jest bezpośrednio do sieci należącej do Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, takich jak Tauron czy Enea. Oznacza to znacząco wyższe koszty związane zarówno z instalacją ładowarek, jak również kosztów ich eksploatacji” – czytamy w materiale.

Zakończony w kwietniu przetarg GDDKiA jest już trzecim, w wyniku którego GreenWay Polska włącza do swojej sieci stacje zlokalizowane na terenie MOP-ów. Do tej pory GreenWay Polska miał już zawarte umowy na 17 lokalizacji, po ostatnim przetargu ich liczba wzrosła do 27.

Wszystkie stacje ładowania GreenWay są ogólnodostępne i funkcjonują w ramach sieci GreenWay Polska, przypomniano.

GreenWay Polska od 2016 roku zarządza ogólnopolską siecią stacji szybkiego ładowania. Ładowarki spółki znajdują się także na Słowacji. Obecnie w sieci spółki znajduje się ponad 300 stacji ładowania, z czego w Polsce 220.

Źródło: ISBnews