GreenWay kupił sieć 70 stacji ładowania Revnet, podała spółka. Wszystkie stacje Revnet zostaną włączone do sieci i udostępnione w aplikacji GreenWay jeszcze w tym roku.

„Transakcja przejęcia przez GreenWay spółki Rawicom EV wraz siecią Revnet została przeprowadzona w czerwcu tego roku. Wszystkie stacje sieci Revnet zostaną włączone do publicznej sieci i udostępnione w aplikacji GreenWay, a także objęte serwisem technicznym największego w Polsce operatora sieci szybkiego ładowania, obsługą klienta i rozwiązaniami roamingowymi. Proces ten będzie realizowany sukcesywnie i ma zostać zakończony w ciągu najbliższych kilku miesięcy tego roku” – czytamy w komunikacie.

Na sieć Revnet składają się stacje ładowania AC o mocy 22 kW znajdujące się głównie w lokalizacjach miejskich. W wybranych lokalizacjach GreenWay Polska planuje podniesienie mocy ładowarek poprzez ich rozbudowę do szybkich stacji DC.

„Dzięki transakcji klienci Revnet otrzymają dostęp do największej sieci ładowania w Polsce, wraz z naszą obsługą klienta i dostępnością usług ładowania na najwyższym poziomie w branży. Z drugiej strony, włączając siedemdziesiąt nowych stacji do naszej sieci, zwiększamy dostęp do usług ładowania dla naszych obecnych klientów. Jesteśmy przekonani, że kierowcy chętnie skorzystają z nowych lokalizacji, szczególnie po ich rozbudowie” – powiedział prezes GreenWay Polska Rafał Czyżewski, cytowany w komunikacie.

W lutym tego roku GreenWay otrzymał 85 mln euro kapitału rozwojowego na inwestycje w sieć stacji ładowania. Celem wsparcia inwestycyjnego jest budowa wiodącej pozycji GreenWay w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, przypomniano.

„Dzięki inwestycji znacząco przyspieszyliśmy rozbudowę publicznej infrastruktury ładowania. Realizujemy ten proces zarówno przez budowę nowych stacji, jak i konsolidowanie rynku. Drugim filarem naszej strategii jest budowa pozycji partnera pierwszego wyboru dla biznesu, który coraz bardziej zainteresowany jest elektromobilnością. Również w tym obszarze wsparcie inwestorów stanowi dla nas niezwykle silny impuls rozwojowy” – dodał Czyżewski.

GreenWay Polska zarządza największą w Polsce ogólnodostępną siecią stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. Ładowarki GreenWay znajdują się także na Słowacji.

Źródło: ISBnews