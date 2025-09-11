Prezes Grupy AB Andrzej Przybyło, po ogłoszeniu rezygnacji z ubiegania się o dotychczas zajmowaną funkcję w nowej kadencji zarządu i sprzedaży posiadanego pakietu akcji spółki w ABB, rekomenduje obecnego wiceprezesa Zbigniewa Mądrego na szefa nowej kadencji zarządu, poinformował Przybyło.

„Po 35 latach pełnego zaangażowania w budowanie wartości Grupy AB postanowiłem skupić się na kwestiach osobistych. Zarząd i spółka funkcjonują stabilnie, bez zmian, a najbliższe kilka miesięcy to czas na sukcesywne przygotowanie do przekazania sterów. Moja rekomendacja co do nowego CEO to obecny wiceprezes Zbigniew Mądry, który od 33 lat jest kluczową osobą w AB, do tego znaną i szanowaną w branży w Polsce i na świecie. Zbyszek odpowiada za całokształt działalności operacyjnej i w ogromnym stopniu przyczynił się do długoterminowego sukcesu Grupy AB” – powiedział Przybyło, cytowany w komunikacie.

Bardzo pozytywnie ocenił również wkład w rozwój Grupy Grzegorza Ochędzana (w firmie od 2008 roku) i Krzysztofa Kucharskiego (w firmie od 1995 roku), rekomendując ich także do zarządu nowej kadencji.

„Taki skład zarządu byłby gwarantem bezpieczeństwa i ciągłości strategii rozwoju AB” – zaznaczył prezes.



„Po zapoznaniu się z propozycją prezesa zarządu w zakresie przyszłego składu zarządu Grupy AB, rada nadzorcza spółki pozytywnie ją opiniuje i deklaruje pełne wsparcie dla dalszych działań mających na celu dynamiczny rozwój Grupy AB” – dodał przewodniczący rady nadzorczej AB Jan Woźniak.



Obecna kadencja zarządu Grupy zakończy się wraz z walnym zgromadzeniem zamykającym rok obrotowy 2024/2025, które powinno odbyć się do końca marca 2026 r.

Wcześniej zakończył się proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) Grupy AB, w ramach którego Andrzej Przybyło sprzeda 1 316 200 akcji stanowiących 8,13% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w spółce, a Iwona Przybyło sprzeda 1 749 052 akcji stanowiących 10,8% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w spółce (łącznie 3 065 252 akcji, stanowiących 18,94% udziału). Cena sprzedaży jednej akcji została ustalona na 87 zł. Po rozliczeniu transakcji sprzedający nie będą posiadali żadnych akcji spółki.

Grupa AB jest jednym z największych podmiotów prowadzących działalność dystrybucyjną w branży IT w regionie Środkowej Europy obejmującym Polskę, Czechy i Słowację. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40 W roku obrotowym 2023/2024 (październik 2023 – wrzesień 2024) miała 14,66 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews