Grupa AB spodziewa się intensywnego II półrocza w związku z wymianą sprzętu, zakończeniem wsparcia Win10 i oczekiwanymi przetargami w administracji, poinformował prezes Andrzej Przybyło.

„Wymiana sprzętu, zakończenie wsparcia Win10 i mnogie przetargi – to nam wyznacza ogrom pracy w II półroczu. Mamy co robić, jesteśmy przekonani, że z tego tortu weźmiemy taką porcję, jakie są nasze udziały rynkowe, czyli dużo” – powiedział Przybyło podczas wideokonferencji.

Podkreślił, że Grupa AB dysponuje dużymi kapitałami własnymi w obliczu spodziewanych znaczących przetargów na sprzęt IT.

„Jesteśmy w stanie finansować duże projekty. Limity kupieckie u ubezpieczycieli – bez tego nie da się nic robić, a my mamy najwyższe limity kupieckie z dużymi rezerwami [ok. 4,4 mld zł według CFO]. Daje to komfort dla ubezpieczycieli i dzięki temu mamy taką pozycję, a rating limitów kupieckich mamy wyższy od największych światowych dystrybutorów, co pokazuje naszą siłę” – dodał prezes.

CFO Grupy AB Grzegorz Ochędzan ocenił, że otoczenie rynkowe jest co najmniej stabilne, a perspektywy branży na 2025 pozytywne.

„Czynniki wzrostu to wymiana PC w związku z zakończeniem wsparcia win10, popularyzacja urządzeń AI, wejście wifi7 (routery), przejście od chmury do urządzeń brzegowych, wzrost wydatków na cyberbezpieczeństwo, wymiana sprzętu IT nabytego w czasie pandemii, zwiększanie wydatków na transformację cyfrową dzięki KPO” – wymienił Ochędzan.

Wskazał, że Grupa spodziewa się przeprowadzenia przetargów dla służby zdrowia, poczty, policji, czy 16 tys. laboratoriów AI (ten jeden o szacunkowej wartości 1 mld zł).

„To powoduje dobre perspektywy dla wzrostu sprzedaży notebooków i desktopów. AB ma tu kompletną ofertę, jest pierwszym wyborem na rynku i w tych przyszłych wzrostach będziemy mieli znaczacy udział” – stwierdził Przybyło.

Według zarządu Grupy AB, popularyzacja AI ma wspierać popyt szczególnie na komputery, urządzenia storage, networking, serwery, smartfony.

„Notowany jest obecnie niski poziom wykorzystania AI w polskich firmach, a to jest przyszłość, która będzie budowała przewagi konkurencyjne. Znając polskich przedsiębiorców to kwestia czasu gdy AI będzie coraz bardziej wykorzystywana” – ocenił Ochędzan.

W kwestii perspektyw dla generowanych marż CFO Grupy AB zaznaczył, że miks produktowy może byc różny, jeśli chodzi o spodziewne przetargi, ale przy mechanizmach kalkulacji marży stosowanych przez Grupę AB, firma „dba żeby grupa zarobiła na sprzedaży”.

„Patrząc na II półrocze mamy bardzo dobre przygotowanie operacyjne i logistyczne, bardzo duże limity kredytowe, niskie zadłużenie. Jestesmy dobrze przygotowani na obsługę potoku zamówień […] Dążymy do jak najlepszych wyników. Marża brutto to pochodna miksu produktowego, a sprzedajemy dużo towaru wolumenowego i mamy też do czynienia z czasowymi pomysłami konkurencji na zaistnienie na rynku. Odpowiadamy tak, że nie tracimy udziałów rynkowych i walczymy o naszą pozycję i sprzedaż” – powiedział Ochędzan.

Na pytanie o potencjalne przejęcia prezes Grupy AB, odppowiedział, ze takie procesy są badane.

„Temat przejęć jest badany. Takie rozmowy wymagają ciszy, jak będziemy mieli coś w ręku to będziemy ogłaszali” – zaznaczył Przybyło.

Grupa AB w pierwszych trzech miesiącach 2025 roku (II kw. roku finansowego 2024/2025) zanotowała 3.251,4 mln zł przychodów ze sprzedaży. W minionym kwartale Grupa AB wypracowała 122,3 mln zł zysku brutto na sprzedaży, 56,7 mln zł wyniku EBITDA i 34,8 mln zł zysku netto.

Grupa AB jest jednym z największych podmiotów prowadzących działalność dystrybucyjną w branży IT w regionie Środkowej Europy obejmującym Polskę, Czechy i Słowację. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40 W roku obrotowym 2023/2024 (październik 2023 – wrzesień 2024) miała 14,66 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews