Grupa AB oczekuje w tym roku kumulacji wydatkowania środków na IT przez biznes i administrację m.in. z KPO jako jednego z czynników wzrostu swojego biznesu, poinformował prezes Andrzej Przybyło.

„W 2024 roku była duża posucha, jeżeli chodzi o projekty i przetargi. Czekamy na ożywienie i mamy pewność, że te ożywienie nadejdzie i to mocne w tym roku. Natomiast tych przetargów nie było w IV kw. i wyniki są zrobione głównie dzięki silnemu konsumentowi, zarówno w Polsce jak i w Czechach. W Czechach może też ujawnił się już klient biznesowy […] Natomiast w Polsce klient biznesowy był uśpiony, więc te nasze otoczenie rynkowe nie było najlepsze w IV kw.” – powiedział Przybyło podczas wideokonferencji.

Dodał, że Gartner potwierdza w prognozie ze stycznia, iż rzeczywiście w 2025 roku oczekiwany jest wzrost wydatków na IT.

„Widzimy jeden taki istotny czynnik, czyli wymianę PC-ów i notebooków w związku z zakończeniem wsparcia dla Windowsa 10, które ma tam nastąpić w październiku. […] Kolejnym takim czynnikiem wzrostu, który jest coraz bardziej widoczny i który w najbliższym czasie będzie miał coraz większą rolę odgrywał, to jest popularyzacja Wi-Fi 7. […] Kolejnym czynnikiem wzrostu będzie przechodzenie od chmury do urządzeń brzegowych, a z tym związany jest bezpieczeństwo danych” – wymienił prezes.

Cyberbezpieczeństwo to też jest osobny czynnik wzrostu. Kolejnym czynnikiem wzrostu jest wymiana sprzętu IT zakupionego w okresie pandemii. Ostatni czynnik wzrostu to wydatki związane z transformacją cyfrową zarówno dla przedsiębiorstw, jak również transformacją cyfrową w obszarze administracji publicznej. Tutaj szczególnie z wykorzystaniem środków z KPO, bo trzeba pamiętać, że my jako Polska jesteśmy w tej ostatniej puli państw, które w tak dużym stopniu te środki KPO będzie wykorzystywać. Więc kumulacja wydatkowania środków w 2025 roku może być bardzo duża” – dodał.

Wskazał ponadto, że zgodnie z danymi Ministerstwa Cyfryzacji do końca 2025 roku w programie „laptop dla nauczyciela” do zakupu jest 290 000 urządzeń na kwotę blisko 750 mln zł. Z kolei w programie „cyfrowy uczeń”, który – zgodnie z informacjami dostępnymi w przestrzeni publicznej – ma być zrealizowany do końca 2025 roku i w grę wchodzi zakup przez ministerstwo z dostawą do szkół w Polsce 735 000 urządzeń na szacunkowo nawet 2 mld zł.

„Kolejnym blokiem jest służba zdrowia, gdzie na transformację cyfrową ma być przeznaczonych ponad 4,3 mld zł. To jest oczywiście kwota ogółem na hardware, software, na usługi, przy czym hardware i wymiana sprzętu będzie stanowić bardzo dużą część tej kwoty, więc również my jako dystrybutor z największymi udziałami rynkowymi no będzie tutaj dostarczać do oferentów sprzęt, który który mamy w ofercie. Trzecim blokiem są plany związane z budową trzech centrów przetwarzania danych, gdzie budżet ma wynosić co najmniej 830 mln zł. Ostatni program, o którym jest mowa, to wsparcie cyfryzacji małych i średnich przedsiębiorstw, na których to program zostanie przeznaczone ponad 2 mld zł. Kwoty są bardzo duże i czas na realizację ich jest określony jako 2025, być może też początek 2026, więc to mówimy o bardzo bardzo bliskiej perspektywie czasowej” – wymienił Przybyło.

Przypomniał też, że zgodnie z projektem Strategii cyfryzacji Polski do 2035 roku, na cyfryzację ma być przeznaczonych w Polsce łącznie 100 mld zł.

Grupa AB jest jednym z największych podmiotów prowadzących działalność dystrybucyjną w branży IT w regionie Środkowej Europy obejmującym Polskę, Czechy i Słowację. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40 W roku obrotowym 2023/2024 (październik 2023 – wrzesień 2024) miała 14,66 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews