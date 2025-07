Grupa Arlen zawarła umowę na rozbudowę zakładu produkcyjnego w Tarnowie, a termin zakończenia prac zaplanowany został na pierwszą połowę kwietnia 2026 roku, podała spółka. Generalnym wykonawcą inwestycji jest Stalbau, któremu przysługiwać będzie wynagrodzenie netto w wysokości 8,71 mln zł.

„W dniu 23 lipca 2025 roku spółka zawarła umowę o generalne wykonawstwo ze Stalbau sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach (generalny wykonawca”), na podstawie której generalny wykonawca wykona na rzecz spółki prace projektowe oraz roboty budowlane na potrzeby zrealizowania przedsięwzięcia pn. 'Rozbudowa zakładu produkcyjnego Arlen zlokalizowanego w Tarnowie (33-100), przy ul. Kochanowskiego 30, której celem jest zwiększenie zdolności produkcyjnych w zakresie odzieży ochronnej oraz technicznej’ (umowa)” – czytamy w komunikacie.

„Z tytułu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy generalnemu wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie netto w wysokości 8 711 500 zł netto. Zarząd spółki wyjaśnia przy tym, że kwota wynagrodzenia netto jest kwotą ryczałtową i nie może zostać zmieniona poza wypadkami określonymi zawartą umową. Rozliczenie z generalnym wykonawcą odbywało się będzie etapami (po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę, a następnie stosownie do postępu robót, aż do ich ukończenia (przy czym spółka będzie uprawniona do zatrzymania gwarancyjnego w łącznej kwocie stanowiącej równowartość 5 % wartości wynagrodzenia generalnego wykonawcy). Zgodnie z Umową termin zakończenia opisanego powyżej zadania inwestycyjnego zaplanowany został na pierwszą połowę kwietnia 2026 roku” – podano także.

Grupa Arlen to wiodący na rynku polskim oraz jeden z kilku wiodących w Europie podmiotów, z ponad 30-letnią historią, specjalizujący się w produkcji specjalistycznej odzieży ochronnej oraz elementów wyposażenia indywidualnego przeznaczonych dla służb mundurowych, którzy posiadają własne moce wytwórcze dużej skali. Grupa dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym (4 zakłady produkcyjne w kraju) oraz własne specjalistyczne laboratorium oraz centrum R&D. Grupa Arlen integruje w swojej działalności produkcję wyrobów gotowych – odzieży ochronnej i plecaków oraz tkanin.

Źródło: ISBnews