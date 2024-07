Grupa Azoty przyspiesza proces integracji działań produkcyjnych, handlowych i marketingowych w obszarze Agro w ramach całej grupy kapitałowej, podała spółka.

„Na pierwszym etapie, produkcja nawozu o zawartości azotu (N) 33,5%, który do tej pory był flagowym produktem Grupy Azoty ZAK, rozpocznie się również w Grupie Azoty Puławy. Kolejny krok to zmiana nazwy produktu – dotychczasowy ZAKsan 33,5 będzie oferowany

pod nazwą megAN 33,5″ – czytamy w komunikacie.

Wprowadzenie na rynek produktu pod nową nazwą zaplanowane jest na koniec lipca. W okresie przejściowym, obie marki tj. ZAKsan i megAN mogą funkcjonować równolegle. Jednocześnie produkt Pulan Macro N32 będzie stopniowo zastępowany przez megAN 33,5. Z kolei Pulan 34,4 prill, czyli flagowy nawóz produkowany w Grupie Azoty Puławy, będzie sprzedawany pod dotychczasową nazwą, wskazano w materiale.

Grupa Azoty posiada obecnie 6 nowoczesnych linii granulacji mechanicznej (w Kędzierzynie, Tarnowie, Puławach), na których produkowane są nawozy o różnych konfiguracjach chemicznych i granulacjach.

„Koncepcja sześciu linii granulacji mechanicznej to projekt, który sięga 2013 roku, gdy rozpoczęliśmy przygotowania założeń do inwestycji. W ostatnich latach realizacja projektów z tego obszaru nie była w pełni zgodna z pierwotnymi planami, stąd na ten moment nie możemy mówić o pełnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych wszystkich sześciu linii. Kluczowe w tym zakresie jest uruchomienie V linii kwasu azotowego, co zgodnie z harmonogramem powinno nastąpić jesienią tego roku i do tego dążymy. Komercyjny start inwestycji pozwoli nam na pełne wykorzystanie dostępnych zdolności produkcyjnych, a także dalszy rozwój portfolio produktowego Grupy Azoty. W toku są zaawansowane prace nad kolejnym produktem – za nami pozytywne testy w Puławach, z kolei w najbliższych tygodniach rozpoczynamy testy w Kędzierzynie-Koźlu. Nowy produkt jeszcze w tym roku powinien trafić na rynek” – powiedział wiceprezes zarządu Grupy Azoty odpowiedzialny m.in. za obszar Agro, prezes Grupy Azoty Puławy Hubert Kamola, cytowany w komunikacie.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,55 mld zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews